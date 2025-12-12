Европейская комиссия инициировала крупнейшую реформу в области перевозки сельскохозяйственных животных за последние два десятилетия. В планах — запретить транспортировку скота в жару, а также сократить время в пути, чтобы животные могли отдыхать, питаться и пить. Об этом сообщает испанский ветеринарный портал Animal’s Health.

В частности, предлагается уменьшить время, которое животные проводят в пути. Это подразумевает, что во время длительных поездок животных необходимо будет выгружать для отдыха, кормления и водопоя. Также будут введены специальные правила для животных, предназначенных для убоя, а также для уязвимых особей, таких как телята-отъемыши и стельные самки. Кроме того, будут пересмотрены требования к перевозочным контейнерам, которые должны быть адаптированы к каждому виду животных.

Новые правила также учитывают климатические условия. В частности, если средняя дневная температура превышает 30 °C, перевозки должны осуществляться только в ночное время. Если же температура опускается ниже -5 °C, продолжительность поездки не должна превышать 9 часов.

Еще одно нововведение предполагает внедрение цифровых технологий для создания единой базы данных по перемещению животных и отслеживания передвижения транспортных средств в реальном времени.

Как сообщает издание, новые правила помогут улучшить благосостояние 1,6 миллиарда животных, которые ежегодно перемещаются как внутри Евросоюза, так и за его пределами.

Комиссия также отреагировала на гражданскую инициативу «Европа без меха», которая призывает Евросоюз принять меры по запрету содержания и убийства животных для производства меха, а также продажи меховых изделий на территории ЕС. Сообщается, что комиссия поручила Европейскому агентству по безопасности продуктов питания (EFSA) подготовить научное заключение о благополучии животных в меховом производстве, на основе которого будут предложены наиболее подходящие меры. Документ будет опубликован в марте 2025 года.