Исследователи из Академии наук Китая, чья статья опубликована в журнале elife, попытались выяснить, как именно у слонов сформировались мощные, гибкие и ловкие хоботы. По мнению ученых, это полезное приспособление развилось у предков слонов в процессе их перехода из лесов на открытые пастбища.

Палеонтологов давно интересует вопрос: почему у предков современных слонов на протяжении длительного времени была необычайно длинная нижняя челюсть, которая затем быстро исчезла, уступив место длинному хоботу, с помощью которого они начали рвать траву и помещать ее в рот.

Чтобы разобраться в этом вопросе, авторы исследования восстановили кормовое поведение и экологические ниши трех видов вымерших травоядных из семейства хоботных, которые обитали в эпоху миоцена, примерно 11–20 миллионов лет назад, на территории Северного Китая. В середине этой эпохи климат в регионе резко изменился, став более сухим, что привело к образованию множества открытых пространств, покрытых травой.

Ученые пришли к выводу, что до этого климатического изменения длинная нижняя челюсть была преимуществом, позволяя всем представителям трех видов с различной эффективностью рвать зубами растения, растущие в разных направлениях в лесах и ущельях. С появлением открытых пастбищ, где стебли травы росли вертикально, преимущество стало у того вида, у которого нижняя челюсть была наиболее универсальной, а область носа вокруг ноздрей — наиболее вытянутой.

Постепенно, но в то же время достаточно быстро, этот предок современных слонов претерпел значительные изменения: нижняя челюсть уменьшилась, в то время как нос еще больше удлинился, став основным инструментом для кормления — мускулистым хоботом, способным свиваться кольцом, захватывать траву и отправлять ее в рот. В результате такого естественного отбора обладатели хобота процветали, в то время как два других вида вымерли.