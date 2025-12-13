Депутат Сейма Янис Домбрава на сегодняшнем конгрессе Нацобъединения заявил, что его однопартийцы куда бы лучше справились с обязанностями министров, нежели те, кто руководят министерствами сейчас. Напомним, что Нацобъединение находится в Сейме в оппозиции.

"На эти должности нужно выдвигать наших специалистов, которые на голову выше нынешних! Министр обороны в своих приоритетах дискутирует о женском нижнем белье, а министр внутренних дел проспал вопрос о миграционном пакте, в результате чего Латвии придется принимать мигрантов ", - отметил депутат Сейма Домбрава.