«Министр обороны дискутирует о нижнем белье» 1 2215

Политика
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Министр обороны дискутирует о нижнем белье»

Депутат Сейма предлагает заменить нынешних "силовых" министров на представителей его партии.

Депутат Сейма Янис Домбрава на сегодняшнем конгрессе Нацобъединения заявил, что его однопартийцы куда бы лучше справились с обязанностями министров, нежели те, кто руководят министерствами сейчас. Напомним, что Нацобъединение находится в Сейме в оппозиции.

"На эти должности нужно выдвигать наших специалистов, которые на голову выше нынешних! Министр обороны в своих приоритетах дискутирует о женском нижнем белье, а министр внутренних дел проспал вопрос о миграционном пакте, в результате чего Латвии придется принимать мигрантов ", - отметил депутат Сейма Домбрава.

#мнения #Сейм #Латвия #оппозиция #нацобъединение #политика
Эдуард Эльдаров
