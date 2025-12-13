Baltijas balss logotype
Все ли гусеницы становятся бабочками? 0 65

В мире животных
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Все ли гусеницы становятся бабочками?

Да.

 

Гусеницы представляют собой личинок бабочек, и, следовательно, все они в конечном итоге превращаются в бабочек. Однако не все доживают до этого момента: гусеницы часто становятся жертвами наездников и других паразитов, чьи личинки развиваются внутри их тел.

Когда цикл жизни паразитов завершается, из мертвого тела гусеницы появляются мелкие крылатые насекомые, которые совершенно не напоминают бабочек.

Червеобразные личинки также встречаются у других насекомых, таких как жуки, мухи, ручейники, осы, пчелы и муравьи. Особенно схожи с гусеницами личинки пилильщиков, которые из-за этого получили название ложногусениц.

