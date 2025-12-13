Гусеницы представляют собой личинок бабочек, и, следовательно, все они в конечном итоге превращаются в бабочек. Однако не все доживают до этого момента: гусеницы часто становятся жертвами наездников и других паразитов, чьи личинки развиваются внутри их тел.

Когда цикл жизни паразитов завершается, из мертвого тела гусеницы появляются мелкие крылатые насекомые, которые совершенно не напоминают бабочек.

Червеобразные личинки также встречаются у других насекомых, таких как жуки, мухи, ручейники, осы, пчелы и муравьи. Особенно схожи с гусеницами личинки пилильщиков, которые из-за этого получили название ложногусениц.