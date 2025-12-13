Уменьшение активности, резкая перемена в поведении или неожиданная зевота у собаки — все это может свидетельствовать о том, что питомец испытывает дискомфорт и страдает от боли. Также к этим признакам относится ситуация, когда собака начинает часто вылизывать одно и то же место. О том, на какие изменения в поведении собаки следует обратить внимание владельцам, рассказал кинолог Владимир Голубев.

«Собаки не всегда подают четкие сигналы, которые можно интерпретировать однозначно: некоторые признаки боли могут быть совершенно незаметными для владельца. Задача собаковода — своевременно замечать малейшие изменения в поведении своего питомца, внимательно относиться к любым сигналам, и если есть подозрения на проблемы со здоровьем, необходимо обратиться к ветеринару», — прокомментировал кинолог.

Пять скрытых признаков боли у собак

Уменьшение активности

«Если ваша собака стала менее подвижной и не так охотно играет, испытывает трудности при подъеме или спуске по лестнице — это может указывать на наличие боли или других проблем со здоровьем», — отмечает эксперт. Кроме того, при ходьбе у собаки может наблюдаться сгорбленная спина, опущенный хвост или хромота.

Собака жует лапы, облизывает их или тело

«Когда собака испытывает стресс, она может начать чаще вылизывать себя или жевать лапы. Это поведение также может проявляться, если питомец контактировал с реагентами или грязью на улице, в таком случае достаточно хорошо помыть лапы и тело собаки», — пояснил специалист.

Он добавил, что если собака постоянно облизывает и жует лапы, это может свидетельствовать о боли, вызванной, например, артритом или порезом.

Питомец зевает

«Зевота у собаки не всегда означает, что она устала и хочет спать. Этот сигнал также может указывать на то, что питомец испытывает стресс и пытается справиться с переживаниями. В этот момент собака может облизывать морду, прижимать уши и отворачиваться», — рассказал кинолог.

Кроме того, такое поведение, по словам эксперта, может указывать на нежелание продолжать взаимодействие с кем-то, а также на то, что собака испытывает боль или дискомфорт.

Смена поведения

Резкая перемена в поведении может сигнализировать не только о стрессе или дискомфорте, но и о проблемах со здоровьем, предупреждает глава РКФ. Собака может начать вести себя тревожно или, наоборот, стать замкнутой. Также питомец может перестать взаимодействовать с хозяином, отказываться от прогулок и еды. Кроме того, собака может начать рычать или скулить, остро реагировать на ваше приближение и прикосновения.

Мимика

Эксперт рекомендует обращать внимание на выражение лица питомца. «Когда у собаки что-то болит, она может облизывать губы, отворачивать взгляд, когда вы пытаетесь с ней взаимодействовать, менять положение бровей. Кроме того, питомец может дрожать и скалиться при попытке погладить», — уточнил кинолог.