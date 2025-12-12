Методы передвижения по земле во многом зависят от размеров птицы: крупные особи, как правило, не прыгают, поскольку прыжки создают большую нагрузку на суставы и связки.

Тем не менее, это правило не всегда применимо. Трясогузка, которая меньше воробья, передвигается по земле — точнее, бегает. В то же время сорока, сопоставимая по размеру с голубем, прыгает.

Суть в следующем. Птицы, чья жизнь связана с передвижением по кронам деревьев и кустарников (даже время от времени, как у воробьев), предпочитают прыгать, так как этот способ подходит как для ровной поверхности, так и для веток. В то время как те, кто использует ветки исключительно как места для отдыха (как голуби), выбирают шаг или бег.