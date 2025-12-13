Кошка должна полностью помещаться в лотке, иметь возможность развернуться и выкопать ямку. Если лоток не устроит питомца по размеру или форме, это может привести к проблемам с чистоплотностью. Об этом сообщил ветеринар Эдвард Вольф.

«Часто владельцы домашних животных обращаются к ветеринарам с вопросами о нечистоплотности своих кошек. Причины не всегда связаны с заболеваниями. Порой дело в том, что лоток просто не подходит кошке», – отмечает ветеринар.

Размер лотка должен быть оптимальным: он не должен быть слишком большим или маленьким. Кошка должна помещаться в нем целиком, даже если не всегда заходит полностью. Важно, чтобы у питомца была возможность зайти в лоток, развернуться, выкопать ямку, справить нужду и закопать её. «Это существенно снижает вероятность того, что кошка будет справлять нужду в неподходящих местах», – подчеркивает ветеринар.

Лоток следует размещать в тихом и уединенном месте, чтобы ни люди, ни другие животные не беспокоили кошку.

Эксперт добавил, что существует негласное правило: на одну кошку должен быть один лоток плюс один дополнительный. «В идеале для одной кошки необходимо иметь два лотка», – уточнил ветеринар.

Говоря о создании безопасной и комфортной среды для кошки, эксперт акцентировал внимание на выборе когтеточки. Для кошек крайне важно точить когти, отмечает ветеринар. Этот процесс позволяет им метить свою территорию, снимать напряжение и разминаться после сна. При выборе когтеточки хозяин должен обратить внимание на её устойчивость, советует Эдвард Вольф. Существует риск, что кошка начнет точить когти, а конструкция упадет на неё. В таком случае у животного возникнет негативный опыт, и в следующий раз оно может избегать этой когтеточки, предпочитая, например, точить когти о диван.

Спикер также отметил, что кошки живут в трехмерном пространстве. «Они не просто передвигаются по полу, они постоянно прыгают и забираются на высоту, поэтому нужно учитывать эти особенности при обустройстве их пространства», – подчеркивает эксперт.

В помещении, где живет кошка, необходимо создать наблюдательный пункт. Он должен находиться на высоте и обеспечивать широкий обзор. Важно, чтобы с этого места кошка могла видеть все «стратегические объекты»: входную дверь, свою миску или лоток, если они находятся в одной комнате.

«Для кошки важно ощущать себя в безопасности, контролировать окружающее пространство и все видеть. Поэтому они часто выбирают для отдыха высокие места – шкафы, столы, холодильники. Некоторые кошки даже забираются на карнизы, откуда могут наблюдать за своими «владениями», – рассказывает Эдвард Вольф.

Важно помнить: если кошка находится на своем месте, беспокоить её не следует. «Нельзя просто подойти и взять её на руки. Если вы хотите пообщаться с кошкой, когда она дремлет, сначала позовите её, дайте понять, что вы рядом и хотите внимания. Если кошка продолжает крепко спать, не беспокойте её», – говорит Эдвард Вольф, напоминая, что кошки сами выбирают время и продолжительность общения.