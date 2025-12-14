Искусственная елка — это отличное решение для тех, кто хочет избежать ежедневной уборки осыпавшихся иголок, замены воды в ведре и ежегодных затрат на новое живое дерево. Однако длительное хранение в коробке может негативно сказаться на ее состоянии: хвоя в некоторых местах приминается, образуя заметные проплешины на ветках. К счастью, существуют несколько советов, которые помогут улучшить внешний вид искусственной елки — о них мы и расскажем!

Сразу после того, как вы извлечете елку из коробки и соберете ее, не торопитесь с украшением. Вначале необходимо выполнить несколько ключевых процедур!

Расчешите хвою

Обратите внимание: расчешите — без кавычек. В буквальном смысле расчесывайте ветви искусственной елки с помощью массажной расчески.

Сначала расправьте ветви, слегка приподнимая их кончики вверх, имитируя настоящее дерево, тянущееся к солнцу. Затем наполните пульверизатор горячей водой (но не кипятком). Постелите вокруг основания елки старые пакеты или целлофан, начните сбрызгивать одну веточку водой и проведите по ней крупной расческой в направлении ствола. Будьте терпеливы, уделите внимание каждой ветви. Это поможет сделать иголки снова пушистыми.

Приобретите крупные украшения

Это могут быть большие елочные шары, фигурки или банты — они нужны для того, чтобы заполнить образовавшиеся пустоты.

Повесьте зеленую мишуру

Хотя украшение елки мишурой считается устаревшим, это правило не касается зеленой мишуры с матовым покрытием. В данном случае она просто необходима! Это придаст объем дереву и заполнит пустоты между ветвями. Лучше всего подобрать мишуру, цвет которой будет максимально близок к цвету искусственной хвои вашей новогодней елки.

Добавьте настоящие ветки

Чтобы сделать искусственную елку более натуральной и пышной, можно дополнить ее сосновыми ветвями с живых деревьев, если их цвет схож с цветом вашей елки. Располагайте настоящие ветви на расстоянии друг от друга — это сделает ваше дерево более сбалансированным.

Припорошите искусственным снегом

Хотя искусственный снег не сделает вашу елку более «живой», он придаст ветвям сказочный вид.

Перед тем как развешивать елочные игрушки, вынесите елку в подъезд и посыпьте ветки тонким, равномерным слоем снега. Держите баллончик сверху ветвей, чтобы снег покрывал только верхнюю часть хвои — так будет более естественно.

Украсьте шишками и искусственными ягодами

Эти украшения помогут вашей елке выглядеть более «живой». Шишки можно использовать натуральные — собранные вами в ближайшем лесу и высушенные дома на пергаменте. Однако натуральные ягоды вешать на искусственное дерево не стоит — со временем они сгниют и осыпятся, наполнив ваш дом неприятным запахом и испачкав пол!

Разместите гирлянду. Много гирлянд!

Сегодня на маркетплейсах можно найти гирлянду-росу длиной 100 метров, которой можно обмотать елку снизу доверху, причем несколько раз. Если у вас нет возможности ее приобрести, подойдут и классические гирлянды с проводами. Главное — повесить на елку как можно больше огней и «закопать» их поглубже в ветви. Они не только отвлекут внимание от недостатков дерева, но и усилят иллюзию полноты и глубины, создавая интересные тени.