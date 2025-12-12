Baltijas balss logotype
Как правильно заводить автомобиль в мороз: советы

Дом и сад
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно заводить автомобиль в мороз: советы

Рекомендации для водителей по «реанимации» замёрзшего автомобиля.

 

Автомеханик Артём Поляков предупреждает, что не следует без необходимости заводить автомобили в мороз, так как это создает значительную нагрузку на технику. Однако если поездка неизбежна, эксперт советует правильно запускать двигатель. Например, для повышения надёжности стоит предварительно «прокалить» свечи зажигания: после того как вы заедете во двор, дайте двигателю поработать на высоких оборотах в течение 20-30 секунд, проще говоря, добавьте газу.

В морозное утро, когда автомобиль полностью остыл, перед запуском двигателя рекомендуется включить дальний свет фар на 10-15 секунд.

«Это поможет разогреть аккумулятор и подготовить его к выдаче тока при запуске», — отмечает автомеханик.

После этого следует выключить фары и повернуть ключ зажигания, но не заводить двигатель сразу — машине нужно время, чтобы «проснуться». Когда вся электроника и приборы начнут работать в штатном режиме, на механической коробке нужно выжать сцепление, а на автоматической — нажать на тормоза, и аккуратно провернуть ключ до запуска.

«Если автомобиль не «схватывает», то уже через три звука двигателя можно понять, что не стоит продолжать попытки. В противном случае есть риск полностью разрядить аккумулятор, залить свечи или сжечь сцепление», — предостерегает Артём.

Между попытками запуска следует делать паузы, примерно по минуте, а количество попыток не должно превышать трёх.

Когда двигателю не хватает совсем немного для запуска, рекомендуется нажать на педаль газа и аккуратно погазовать — это может помочь автомобилю запуститься. Однако Артём Поляков не советует часто прибегать к этому методу, только в экстренных случаях, иначе это может привести к неприятным последствиям, таким как выдавленные сальники.

Многие водители зимой используют автозапуск. Его неоспоримое преимущество заключается в том, что не нужно выходить из тёплой квартиры и ждать 10-20 минут, прежде чем можно будет отправиться по делам. Тем не менее, запуск автомобиля с автозапуска в сильные морозы может привести к заливу свечей. Поэтому автомеханик рекомендует поддерживать комфортную температуру двигателя, устанавливая на брелоке сигнализации запуск по температуре, оптимальным значением будет -20 градусов.

Подготовка к морозам

Чтобы автомобиль без проблем заводился в сильные морозы, необходимо заранее подготовить его к холоду. Поэтому, если вы ещё не поменяли масло в двигателе, пора отправляться на СТО. По словам автомеханика, зимой лучше использовать «синтетику» с подходящей вязкостью, например, маркировки 0w-40, которая подходит для температур до -40 градусов, или 5w-40, которая предназначена для холодов до -35 градусов. Остальные жидкости в автомобиле также должны быть готовы к морозам.

«Если в двигателе осталось «летнее» масло, это может привести к ухудшению работы двигателя, появлению нагара и другим неприятностям», — говорит Артём.

Ключевым фактором для успешного запуска автомобиля в морозы являются исправные свечи зажигания.

«В мороз свечи могут залиться бензином, и тогда их придётся либо менять, либо очищать от нагара. Причинами этого могут быть условия работы двигателя накануне, низкий заряд аккумулятора, износ двигателя, потеря вязкости моторного масла, а также неисправности в системе зажигания или просто устаревшие свечи, которые не были заменены вовремя», — объясняет Артём.

Ещё один способ помочь вашему автомобилю пережить сильные холода — приобрести специальное одеяло и укрывать им двигатель. Эксперт утверждает, что это поможет сохранить рабочую температуру автомобиля немного дольше, чем обычно, но не даёт 100% гарантии успешного запуска.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
