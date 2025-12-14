Даже удивительно, каким образом появилось на свет подавляющее большинство населения Латвии — ведь это было в годы отсутствия широковещательных программ по стимулированию деторождения. Вообще, человечество исправно справлялось с этой функцией последние 300 000 лет, что и позволило виду приматов Homo sapiens заселить просторы Земли. В отдельных областях планеты, как то Латвия, однако, происходит затык — и тогда правительство спешит на помощь.

Усилия против насилия

Согласно информационному сообщению, которое подготовил для правительства ЛР глава Министерства здоровья Хосам Абу Мери («Новое Единство»), среда для будущих мам в нашей республике не слишком благоприятна, ибо примерно каждая восьмая (13,2%) роженица «страдала от физического, вербального или эмоционального насилия».

«В качестве наиболее существенных проблем указываются отсутствие единой, понятной информации, неознакомление персонала с собой, непредоставление разъяснений о планируемых действиях, обследованиях, которые уменьшили бы у женщины стресс и приумножили бы положительный опыт. Несмотря на то, что в целом данные пилотного опроса демонстрируют положительные тенденции по сравнению с данными, собранными годом ранее, Латвия по качеству оказываемой заботы по уходу за матерью и новорожденным все же оказалась на 13-м месте из 22 включенных в пилотный опрос государств».

Что касается работы СМИ и социальных медиа, то в них негатив также преобладает: «Актуализированы негативные истории опыта беременных или молодых родителей или публикация несчастных случаев».

Минздрав признает, что в Латвии в отношении послеродового обслуживания, единственным специалистом является семейный врач, обеспечивающий наблюдение за молодыми семьями. «Несмотря на предусмотренное нормативными актами проведение послеродового скрининга, в данный миг... не хватает ресурсов». В результате, в течение 6 недель после родов имеется лишь 1 оплаченный государством визит к гинекологу. «В данный миг в здравоохранении вообще не предусматривается осознание самочувствия молодых мамочек, а именно, психоэмоциональное самочувствие, навыки кормления и т.д., а также нужда в помощи в послеродовой период».

Пристальное наблюдение

Минздрав актуализирует исполнение Правил Кабинета Министров N 611 «Порядок обеспечения помощи при родах»:

Первое посещение беременными — на сроке до 12-й недели — расчет массы тела, сдача анализов, определение группы крови и резус-фактора, отсутствие инфекций. Проводится цитологическое обследование, что позволяет обеспечить нормальную беременность и своевременно определить отклонения от нормы;

На 11-13 неделе проводится генетический скрининг I триместра, включающий специальную ультрасонографию на предмет возможных патологий, а также особый анализ крови.

С 16 недели начинает отслеживаться сердечная деятельность плода, проводится второе (20-я неделя) и при необходимости третье УЗИ-исследование (34-36-я неделя).

На 25-26 неделе измеряется уровень глюкозы, для предотвращения диабета беременных.

На 35-37-й неделе проводится мазок, для определения возможного присутствия гемолитического стрептококка группы B в родовых путях, при обнаружении микроорганизма эта информация обязательно заносится в Паспорт матери, для особого внимания персонала.

Роды обеспечиваются за счет государства, с применением эпидуральной анестезии. «Бюджетные» роды проводятся также с участием родственников. В течение первых трех суток жизни новорожденного также оплачивается скрининг крови на наличие 23 заболеваний.

«В среде интернета находятся разные советы»

Таким образом, Минздрав направляет будущих родителей на страницы Центра профилактики и контроля заболеваний, Детской клинической университетской больницы, Рижского роддома и т.д. На сайте ESparveselibu.lv отражены проекты и мероприятия Евросоюза для молодых семей. Все это — наверное, излишне упоминать — на латышском и английском языке.

Недавно к процессу подключилась и Латвийская ассоциация гинекологов и родовых специалистов. Предлагается: «Обеспечить доступный медицинский и социальный уход, связав это с качественным исходом родов, а также расширить оказываемую государством поддержку молодым родителям. Это включало бы как программу содействия физическому, так и психоэмоциональному и социальному здоровью, которая изначально охватывала бы беременных женщин, матерей и новорожденных, тем самым способствуя положительному опыту молодых семей. Важно понимать потребности молодых родителей и, исходя из них, давать рекомендации...»

На практике это должно вылиться в визиты специалиста, на государственном языке именуемом vecamāte, что на русский можно перевести буквально - повивальной бабки, или же акушерки. Первое посещение будущей мамы планируется в III триместре (время визита 60 минут), до родов, второе — спустя 10 дней после выписки из стационара, но не позднее 6-й недели (время визита 90 минут). Что важно, на такие визиты не потребуется даже минимальный платеж пациента.

Однако, при определенных обстоятельствах — если бдительная повивальная бабка уличит будущих родителей в нерадивом отношении, «в случае необходимости информирует социальную службу самоуправления и сиротский суд или Государственную полицию».

Отбором акушерок для сей важной функции займется Государственная служба здоровья, «согласно определенным критериям оценки, включающим образование, сертификацию лечащего лица, и освоенные программы обучения, а также практическую готовность совершать домашние визиты».

В рамках пилотного проекта, с 1 января по 31 декабря 2026 года, визиты акушерок планируются в Риге и регионах. Для апробирования нового клинического алгоритма нужно постараться успеть вовремя — ибо из национального, перекошенного на военные дела, бюджета нашлись средства только для 729 мамочек. В 2024 году в Латвии на свет появился 12 671 ребенок, что было на 13,2% меньше, чем годом ранее.

Похоже, странная цифра планируемых обследований возникла, исходя из расчетов Ассоциации — что им для 2 визитов нужно 137,22 евро — и количества предоставляемых Минздравом средств, а именно 100 000 евро. Если господин Абу Мери предполагает, что с этой цифрой в руках можно уверенно смотреть в лицо отечественной депопуляции, то, на мой взгляд, он не только заблуждается, но вообще не должен работать в своей должности.

За опытом — в Африку?

Ну а вообще же, количество родов — дело такое, тонкое. Мало кто задается вопросом, к примеру, отчего самый низкий коэффициент оных приходится на вполне себе процветающие государства Юго-Восточной Азии — тот же Сингапур, который так любят приводить в качестве примера наши политики. А в Южной Корее имеется абсолютный минимум в 0,9 рождения ребенка женщиной, хотя для минимального воспроизводства населения надо — 2.

На другом же конце пирамиды располагаются нищие, воюющие государства Африки — Нигер, Сомали, где в среднем число детей составляет 6-7. Что путем несложных математических подсчетов дает примерное указание, что уже в XXI веке черная раса оставит большинство - по всей нашей планете. Видимо, потому, что не интересуется психоэмоциональными нюансами, а просто — рожает. Как это было у них сотни тысяч лет.