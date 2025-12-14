Профсоюзу работников образования и науки удалось добиться того, что повышение зарплат педагогов возобновится в январе 2027 года, а не в сентябре, как ранее планировало Министерство образования. Профсоюзный лидер Инга Ванага в эфире Латвийского радио назвала это решение оптимальным, пишет LSM+.

Ранее профсоюз был неудовлетворен решениями Минобразования. Теперь оно подало на согласование график повышения зарплат педагогов, начиная уже с 1 января 2027 года. По оценке Инги Ванаги, достигнутое решение является разумным компромиссом, так что профсоюз доволен результатом:

«Оценив все плюсы и минусы в каждом из предложенных вариантов, которые министерство действительно очень оперативно рассчитало и предоставило нам данные, мы все же приняли решение в пользу того, чтобы графики повышения заплат были с января 2027 года, с повышением зарплаты на 5,75%. Эта прибавка в среднем составляет 100 евро к минимальной рабочей ставке каждый год. В какой-то год это немногим больше 100 евро, в какой-то — немногим меньше 100 евро».