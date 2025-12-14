Латвия - в первой десятке стран ЕС, принявших большее число украинцев (на тысячу жителей) 4 864

Наша Латвия
Дата публикации: 14.12.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Латвия - в первой десятке стран ЕС, принявших большее число украинцев (на тысячу жителей)

По состоянию на 31 октября 2025 года в ЕС насчитывалось в общей сложности 4,3 миллиона граждан Украины, бежавших от войны.

Странами ЕС, принявшими наибольшее абсолютное число получателей временной защиты из Украины, были Германия — 1 229 960 человек, что составляет 28,6 процента от общего показателя по ЕС, Польша — 965 005 человек, или 22,5 процента, и Чехия — 393 005 человек, или 9,1 процента.

Однако, наибольшие показатели числа получателей временной защиты на тысячу жителей были зафиксированы в Чехии — 36,0, Польше — 26,4 и Эстонии — 25,5, тогда как средний показатель по ЕС составлял 9,5 на тысячу человек.

В Латвии - 16,84 человека на тысячу жителей. Это ставит страну на 9-е место в Европе. По сути, Латвия приняла больше беженцев из Украины, чем многие богатые страны ЕС.

По состоянию на 31 октября 2025 года граждане Украины составляли более 98,4 процента всех получателей временной защиты в ЕС. Взрослые женщины составляли 43,8 процента получателей. Несовершеннолетние — почти треть, или 30,8 процента, тогда как взрослые мужчины составляли немногим более четверти от общего числа — 25,5 процента.

#Украина #война #Латвия #миграция #беженцы #статистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
