«В конце месяца в панике считаю копейки - замкнутый круг, а радости в жизни все меньше» 8 6481

Наша Латвия
Дата публикации: 14.12.2025
grani.lv
Изображение к статье: «В конце месяца в панике считаю копейки - замкнутый круг, а радости в жизни все меньше»
ФОТО: Unsplash.com

Мы все хотим зарабатывать хотя бы столько, чтобы жить, а не просто выживать. Чтобы хватало на необходимое и оставалось немного на радости — ведь существуем мы не только ради работы.

Однако реальность в Латвии для многих сурова: люди работают за зарплату, которой не хватает даже на базовые нужды. Годы идут, радости становится меньше, а жизнь превращается в замкнутый круг. Похожие эмоции в своем письме порталу LA.LV описала Мария. Женщина пишет:

«Тема зарплат в Латвии для меня болезненная. Работаю вроде бы в хорошей сфере — проектирование, приличная должность, руководитель проектов. Но зарплата у меня осталась такой же, как 15 лет назад — 1500 евро.

За это время у меня родились двое детей, есть кредит на машину, муж, к сожалению, не работает. Всё приходится оплачивать самой — это ужасно тяжело.

В конце каждого месяца я в стрессе считаю копейки, пытаясь дотянуть до зарплаты — и так по кругу. Работодатель не может поднять зарплату из-за высоких налогов, а стоимость проектов низкая, потому что фирма официально участвует в открытых конкурсах, чтобы выиграть.

Почему строители не платят НДС, а проектировщики, работающие в той же сфере, должны отдавать в налоги половину суммы договора?»

#налоги #Латвия #работа #зарплата #стресс #радость
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
