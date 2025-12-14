Потребительские цены в Латвии в ноябре этого года снизились на 0,3% по сравнению с октябрем, однако выросли на 3,8% в годовом сравнении - в ноябре этого года по сравнению с ноябрем 2024 года. Налицо прогресс месяцем ранее годовая инфляция составляла 4,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Кофе бодрит инфляцию

Увы, самая важная для рядового потребителя продуктовая инфляция, до сих пор тянет вверх общий показатель. В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 5,2 %.

Наиболее значительный вклад в рост средних цен в этой группе за год внес кофе (+34,2 %). Рост цен был зафиксирован на мясо птицы (+15,5%), яйца (+19,6%), шоколад (+17,2%), кондитерские изделия (+4,7%), сушеное, соленое или копченое мясо (+2,5%), говядину (+26,6%) и хлеб (+2%). Также подорожали свежие фрукты (+2,9%), сушеная, копченая или соленая рыба (+17,9%), консервированная или переработанная рыба и морепродукты (+8,8%), молоко (+3,1%), чай (+12,1%), йогурт (+4,2%) и безалкогольные напитки (+7,9%).

С другой стороны, дешевле стали свежие овощи (-2,1%), оливковое масло (-8,9%), картофель (-6,1%), мука и крупы (-3,2%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за год на 2,1%. На табачные изделия цены выросли в среднем на 9,4 % за год. Цены на алкогольные напитки, напротив, снизились на 1,8 %, в основном за счет удешевления крепких спиртных напитков и пива.

Электричество крутит динамо дороговизны

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год вырос на 6,2 %. Несмотря на разговоры о том, что после присоединения к бирже Северных стран ток в наших розетках подешевеет, это, конечно, оказалось блефом. Наиболее значительно за год подорожала именно электроэнергия (+14,2 %). Дороже стали услуги по управлению домом (+7,8%), отопление (+2%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+10,6%), аренда (+6,6%), водоснабжение (+6,7%), канализация (+8,9%), вывоз мусора (+5,1%) и природный газ (+2,2%). Твердое топливо подешевело (-2,3%).

В группе "Здравоохранение" средний уровень цен за год вырос на 3,7 %. За год подорожали услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги, услуги лабораторий медицинских анализов и радиологических центров.

На товары и услуги, связанные с транспортом, цены за год выросли на 2,2%, в основном за счет роста цен на топливо (+2,5%). Подержанные автомобили подешевели.

И фастфуд туда же

Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц за год вырос на 5,4 %. Подорожали услуги общественного питания, в том числе рестораны и кафе (+4,9%), столовые (+6,2%) и фастфуд (+8,2%). Цены выросли на гостиничные услуги (+2,7%).

В других группах потребления наиболее значительно за год выросли цены на телекоммуникационные услуги, одежду, телевизионную подписку, дошкольное образование, высшее образование, услуги домов престарелых, услуги для отдыха и спорта, ювелирные изделия. Подешевели товары личной гигиены и красоты, цветы и автострахование.