Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Инфляция замедлилась: мы стали покупать «медленнее» и меньше 0 928

Бизнес
Дата публикации: 14.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Инфляция замедлилась: мы стали покупать «медленнее» и меньше
ФОТО: LETA

Потребительские цены в Латвии в ноябре этого года снизились на 0,3% по сравнению с октябрем, однако выросли на 3,8% в годовом сравнении - в ноябре этого года по сравнению с ноябрем 2024 года. Налицо прогресс месяцем ранее годовая инфляция составляла 4,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Кофе бодрит инфляцию

Увы, самая важная для рядового потребителя продуктовая инфляция, до сих пор тянет вверх общий показатель. В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 5,2 %.

Наиболее значительный вклад в рост средних цен в этой группе за год внес кофе (+34,2 %). Рост цен был зафиксирован на мясо птицы (+15,5%), яйца (+19,6%), шоколад (+17,2%), кондитерские изделия (+4,7%), сушеное, соленое или копченое мясо (+2,5%), говядину (+26,6%) и хлеб (+2%). Также подорожали свежие фрукты (+2,9%), сушеная, копченая или соленая рыба (+17,9%), консервированная или переработанная рыба и морепродукты (+8,8%), молоко (+3,1%), чай (+12,1%), йогурт (+4,2%) и безалкогольные напитки (+7,9%).

С другой стороны, дешевле стали свежие овощи (-2,1%), оливковое масло (-8,9%), картофель (-6,1%), мука и крупы (-3,2%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за год на 2,1%. На табачные изделия цены выросли в среднем на 9,4 % за год. Цены на алкогольные напитки, напротив, снизились на 1,8 %, в основном за счет удешевления крепких спиртных напитков и пива.

Электричество крутит динамо дороговизны

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год вырос на 6,2 %. Несмотря на разговоры о том, что после присоединения к бирже Северных стран ток в наших розетках подешевеет, это, конечно, оказалось блефом. Наиболее значительно за год подорожала именно электроэнергия (+14,2 %). Дороже стали услуги по управлению домом (+7,8%), отопление (+2%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+10,6%), аренда (+6,6%), водоснабжение (+6,7%), канализация (+8,9%), вывоз мусора (+5,1%) и природный газ (+2,2%). Твердое топливо подешевело (-2,3%).

В группе "Здравоохранение" средний уровень цен за год вырос на 3,7 %. За год подорожали услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги, услуги лабораторий медицинских анализов и радиологических центров.

На товары и услуги, связанные с транспортом, цены за год выросли на 2,2%, в основном за счет роста цен на топливо (+2,5%). Подержанные автомобили подешевели.

И фастфуд туда же

Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц за год вырос на 5,4 %. Подорожали услуги общественного питания, в том числе рестораны и кафе (+4,9%), столовые (+6,2%) и фастфуд (+8,2%). Цены выросли на гостиничные услуги (+2,7%).

В других группах потребления наиболее значительно за год выросли цены на телекоммуникационные услуги, одежду, телевизионную подписку, дошкольное образование, высшее образование, услуги домов престарелых, услуги для отдыха и спорта, ювелирные изделия. Подешевели товары личной гигиены и красоты, цветы и автострахование.

Читайте нас также:
#медицина #цены #транспорт #инфляция #рестораны #электроэнергия
Иконка - заглушка для фотографии автора
Пётр Воробьев
Все статьи
3
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Шопинг в балтийской республике стал весьма занятным. Иконка видео
Изображение к статье: Преступный экспорт: Латвия «обувает» российские бомбардировщики и гаубицы
Изображение к статье: Премьер Эстонии оценил последствия банкротства airBaltic для своей страны
Изображение к статье: В ранее процветавшей стране оказался востребованным автомобильный секонд-хэнд. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com
Культура &
Изображение к статье: Предсказан год выхода Windows 12
Техно
Изображение к статье: Президент Латвии в Париже рекомендовал Макрону усилить давление на Путина
Политика
Изображение к статье: Испания выделила Украине миллиарды евро
В мире
Изображение к статье: Судьи заступились за вышку: жителям Огре не удалось избавиться от 60-метровой махины
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ливонские, армянские, немецкие: еще идут старинные часы
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com
Культура &
Изображение к статье: Предсказан год выхода Windows 12
Техно
Изображение к статье: Президент Латвии в Париже рекомендовал Макрону усилить давление на Путина
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео