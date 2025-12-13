Есть ли будущее у латвийского портового бизнеса, если снесут рельсы, ведущие в Россию? Председатель правления Латвийской ассоциации логистики Нормундс Круминьш на телеканале TV24 в программе Nacionālo interešu klubs напомнил, что за железнодорожными грузами стоят огромные деньги.

Эксперт призывает принять во внимание один аспект, о котором обычно почти не говорят, но его можно было бы достаточно умело использовать себе во благо. Речь идёт о редкоземельных металлах из Центральной Азии. Там сейчас уже заключено несколько договоров, причём первый - на 400 тысяч тонн. Эти металлы продают из Центральной Азии в Америку.

"Вопрос, могли бы мы включить ту же самую Америку в наш [транспортный] коридор, и каким образом? При объёмах, измеряемых миллионами тонн, вариантов немного. Либо это российские порты, либо порты стран Балтии. Есть две возможности, а дальше это определённо работа политиков, лоббистов и других заинтересованных лиц. Присутствие Америки здесь, в аспекте безопасности, определённо дало бы очень положительный вклад".