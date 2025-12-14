Baltijas balss logotype
Рынок новых авто в Эстонии рухнул на 50%

Бизнес
Дата публикации: 14.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В ранее процветавшей стране оказался востребованным автомобильный секонд-хэнд.

В ранее процветавшей стране оказался востребованным автомобильный секонд-хэнд.

Население придерживает денежки и ездит на стареньких машинках.

Автомобильный рынок Эстонии в 2025 году резко сократился: продажи новых и подержанных автомобилей упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом. В Латвии и Литве продажи, напротив, растут.

Согласно данным AMTEL, в этом году продажи как новых, так и подержанных легковых автомобилей упали вдвое, примерно на столько же сократился и ввоз подержанных автомобилей из-за рубежа, сообщила "Актуальная камера".

"В Таллинне где-то на 40% рынок упал, но в Тарту или Ида-Вирумаа где-то на 70%. В Эстонии такого падения экономики или бизнеса ни в каком секторе даже не было никогда", - сказал исполнительный директор AMTEL Меэлис Теллискиви.

По его словам, на восстановление рынка уйдет от трех до пяти лет, и падение продаж уже сейчас оказывает негативное влияние на сектор.

"Самая серьезная проблема в нашем секторе - это закрытие небольших представительств, особенно в малых городах. Многие из них уже прекратили работу, потому что нет клиентов, а значит, нет бизнеса и сервисного обслуживания. Нам крайне трудно удерживать в отрасли хороших и квалифицированных специалистов, и речь идет не о продаже автомобилей, а именно о сервисе и обслуживании", - указал исполнительный директор Auto Bassadone Вейко Кару.

Он добавил, что сейчас люди предпочитают ездить на своих старых автомобилях до последнего и все чаще выбирают подержанные машины. Это приводит к тому, что автопарк в Эстонии постепенно устаревает. Одной из причин падения автомобильного рынка специалисты называют общий рост цен и регистрационный сбор при покупке автомобиля.

"Я думаю, что большую роль играла регистрационная плата. Когда планировали этот закон, слишком большие суммы туда добавили. У государства было в планах получить регистрационный налог в размере 137 миллионов, а в реальности в этом году государство получит около 60 миллионов", - сказал Теллискиви.

В минфине признали, что прогноз поступлений регистрационного сбора оказался завышенным.

"В целом государство получит налогов в этом году даже больше, чем изначально планировалось. Но мы переоценили поступления регистрационного сбора, его поступило меньше. Летний прогноз был 90 миллионов, и я думаю, что он тоже не будет выполнен к концу года", - сказала вице-канцлер Министерства финансов Эвелин Лийвамяги.

#Эстония #автомобили #экономика
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го декабря

    В Латвии и Литве продажи, напротив, растут. -- Всё очень просто, эстонцы о будущем думают, глядя на финнов, а наши местные карманы набивают, ведь до выборов то, всего - ничего осталось, вот и есть деньги на новые авто!

    5
    2

Видео