В индустриальном парке «Великий камень» появились два новых резидента, которые будут реализовывать проекты в сфере электроники и комплексной логистики.

Пресс-служба «Великого камня» сообщает, что один из новичком индустриального парка – компания с китайским капиталом «Глобал Трейд Альянс» – собирается воплотить в жизнь два высокотехнологичных импортозамещающих проекта.

В рамках первого она намерена выпускать кастомизированное серверное оборудование, ориентированное на белорусских автопроизводителей, с перспективой выпуска промышленных мини-компьютеров для развития дата-центров и облачных сервисов.

Второй проект предполагает создание производства полного цикла ободковой бумаги, в перспективе – бумаги для пищевой и медицинской промышленности, востребованной на ряде отечественных предприятий.

Еще один новый резидент парка – ООО «Евразийская Трансграничная компания по управлению зарубежными складами» (КНР) – создаст на его территории интеллектуальный логистический распределительный центр.

Объект должны оснастить современной системой управления складскими помещениями, а также автоматизированной сортировки.

Индустриальный парк «Великий Камень» — особая экономическая зона, созданная согласно межправительственному соглашению между Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь.

Индустриальный парк создаётся на территории Смолевичского района Минской области вблизи Национального аэропорта «Минск». Строительство начато в 2015 году.

Парк расположен в 25 км от столицы Республики Беларусь Минска рядом с автомобильной магистралью Берлин — Москва. Концепция парка — создание международного эко-города с производственной, административной и социальной инфраструктурой. Производства должны иметь высокий экспортный потенциал по направлениям: электроника и телекоммуникации, фармацевтика, тонкая химия, биотехнологии, машиностроение, новые материалы, комплексная логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объёмов данных, социально-культурная деятельность, а также осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.