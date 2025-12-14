оследний французский производитель крупной бытовой техники, компания Brandt, будет ликвидирована

Грустная новость накануне Рождества для 750 сотрудников, которые трудились на двух заводах компании под Орлеаном и в Вандоме. Да и вообще для всех французов, которые неравнодушны к судьбе отечественной промышленности.

С 2014 года производственные площадки, на которых производилась техника культовых французских брендов Brandt, Vedette, Sauter и De Dietrich, принадлежали алжирскому конгломерату Cevital. Однако, компания не смогла справиться с кризисом: решение о ее окончательной ликвидации вынес Коммерческий суд Нантера.

Министерство экономики и финансов выразило свою «глубокую скорбь» в связи с ликвидацией "французского флагмана".

Компания под названием Brandt была основана еще в 1902-м году, парижанином Эдгаром Брандтом. В те годы, это была даже не компания, а просто мастерская, которая специализировалась на производстве изделий из кованого металла. С годами производство расширялось, и был основан целый металлургический завод, которому правительство Франции доверило военные заказы. Интересно, что именно Brandt выпустил бронзовое надгробие, которое венчает могилу неизвестного солдата под легендарной Триумфальной аркой.

После Второй мировой войны руководство компании смогло окончательно определиться с выбором стратегии развития. Так все производственные мощности были переориентированы на выпуск бытовой техники. В 1950-м году с конвейера завода сошли первые стиральные машины и холодильники, разработанные инженерами Brandt. Немного позднее компания начала выпускать вязальные и гладильные машины.

Через шесть лет произошло первое слияние компании Brandt с фирмой Hotchkiss. Именно благодаря этому были увеличены финансовые базы и производственные мощности, что и помогло достичь увеличения масштабов производства в несколько раз. Так Brandt начал свой путь в мировые лидеры по производству бытовой техники.

С 60-х по 80-е года компания благодаря слиянию с Houston-Thomson, смогла занять лидирующую позицию в своей стране по производству морозильников, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, а также кухонных плит. В середине 90-х произошло слияние с компанией ELFI. Самое масштабное же объединение было в 2002-м году. Тогда совместно с компанией Elco, была основана группа компаний под названием ElcoBrandt. В 2005- м году их акции приобрела компания Fagor. Благодаря огромным финансовым вливаниям одного из известнейших производителей европейской бытовой техники и получению доступа к новейшим разработкам, Brandt заняла 5-е место во всем Евросоюзе по производству бытовых электротоваров. Данный бренд сейчас известен более чем в 100 странах. Компании принадлежат 8 заводов, 7 из которых находятся собственно во Франции и 1 в Италии.