На днях в Риге экспертное сообщество и госчиновики собрались для обсуждения перехода грузовых машин на электродвигатели. Пока грузовой автотранспорт ежегодно выбрасывает в окружающую среду порядка 2,3 миллиона тонн CO2.

Исследования рынка показали, что 70% владельцев фирм-перевозчиков охотно приобрели бы безэмиссионный (электрический) транспорт вместо дизельного, если бы государство смогло покрыть разницу в цене и обеспечило бы налоговые льготы. Соответственно, необходимы и дополнительные вложения в инфраструктуру электрозарядных станций.

Юстс Димантс, эксперт Кластера долгосрочности, указал, что стране не потребовалось бы приобретать квоты на выброс двуокиси углерода на 20 000 000 евро, если бы только 10% фур были бы переведены на электричество. Член правления организации Армандс Гутманис подчеркнул, что электричество Латвия способна производить сама, притом из многих источников — воды, ветра, солнца, биомассы, биогаза — и тем самым снизить зависимость от импортного ископаемого топлива. Локомотивами перемен могли бы стать предприятия, принадлежащие государству и самоуправлениям, работающие в секторе строительства и содержания дорог, вывоза мусора, лесного хозяйства.

Ежедневные затраты на ввозимые энергоресурсы для экономики страны обходятся в 5-10 миллионов евро, сообщил советник Министерства климата и энергетики Кристс Лейшкалнс. Вместе с тем, если парк легковых автомашин уже несколько лет успешно обновляется электрическим транспортом, то относительно 90 000 тяжелых грузовиков - воз и ныне там.

Заместитель директора Департамента услуг общественного транспорта Министерства сообщений Янис Калниньш высказался на совещании: «Чтобы достичь установленной для Латвии цели — сократить транспортные выбросы на 21,5%, к 2030 году грузовой автопарк должен быть существенно современнее и эффективнее. Эта уже давно не просто экологичный выбор — это конкурентоспособность. Отрасль живет на пересечении цены на топливо, требований клиентов и международной конкуренции. Государство должно поощрять решения...»