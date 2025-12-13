Новое – хорошо забытое старое

По словам руководителя подкомиссии Яны Симановски («Прогрессивные»), в Рижском заливе в скором времени планируется развернуть производство рыбы, потому необходимо разработать компенсирующие механизмы для среды. По данным Министерства земледелия, одна из площадок определена напротив Рои в 2,2 мили от берега, вторая напротив Мерсрагса в 2,6 мили от берега. «Экономический прорыв Латвии и ЕС в рыбохозяйственной отрасли связан именно с сектором аквакультуры», – подчеркивало в 2024 году ведомство министра Армандса Краузе (Союз «зеленых» и крестьян).

«Сейчас рыба в морских водах Латвии не выращивается, – констатировалось в решении, одобренном на заседании Кабинета Министров. – Единственный известный опыт – в 80-х годов XX века, когда радужную форель выращивали в вольерах сетевого полотна в Рижском заливе (в основном у Колки и Рои, один сезон — также у Царникавы). Эксперимент в целом оказался неудачным из-за недостаточной устойчивости вольеров к шторму и волнам, из-за ветров резко изменились притоки и оттоки холодной глубоководной и теплой прибрежной воды, которые вызывают стресс у рыб, и форель страдала от специфических инфекционных заболеваний».

Спустя почти полвека решили попробовать еще раз. Инесе Бартуле, заместитель директора Департамента рыболовства Министерства земледелия, рассказала, что в конкурсе по работам в Рижском заливе победило «объединение лиц».

Ранее в правительственной базе данных фигурировали АО Riga Bay Aquaculture, ООО Sudrablīns, и компания Musholm (Дания). Назывался и предполагаемый вид рыбы – все тот же Oncorhynchus mykiss (радужная форель), а общий объем рынка оценивался в 40 млн евро. Малые порты – Мерсрагс и Роя, приемлемы как с точки зрения логистики, так и наличия квалифицированной рабочей силы, а также предполагаемых глубин работ (около 20 м). Со своей стороны, побережье Балтийского моря в районе Лиепаи не будет комфортным для рыб в садках, ибо там господствуют сильные западные ветра.

Заместитель государственного секретаря Министерства климата и энергетики Ольга Богданова отметила, что претенденты на хозяйственную деятельность внесли заявку, дабы было оценено влияние на экологию. На двух планируемых фермах планировалось выращивать до 10 000 тонн форели в год. Для сравнения – ежегодный вылов салаки составляет 30 000 тонн.

«Может быть водоросли и моллюски?»

Однако, против проекта выращивания форели выступили доморощенные экологи. Кристине Вейдемане, председатель правления Балтийского форума среды, указала, что еще с 2022 года била тревогу – «аквакультура создаст загрязнение и ухудшит качество среды». Дополнительным эффектом станет «физическое уничтожение экосистемы». Садки для рыбы будут фиксироваться на дне Рижского залива, и – «деградация произойдет».

Занимаясь политикой в хозяйственной сфере, напомнила К.Вейдемане, необходимо размышлять в контексте долгосрочности. Поэтому нужно актуализировать «морское планирование».

Латвия – участница Евросоюза, и потому обязана блюсти осторожность и устранять причину вреда для среды, по принципу «загрязнитель – платит». В связи с этим размещение садков в Рижском заливе недопустимо, в контексте эвтрофикации.

Что такое эвтрофикация? Это — процесс насыщения водоемов биогенными элементами (в первую очередь азотом и фосфором), что приводит к чрезмерному росту водорослей и водной растительности («цветению воды»). Это явление ухудшает качество воды, истощает кислород и может привести к вымиранию рыб и других водных обитателей, разрушая экосистему водоема. Причиной может быть, как естественное старение, так и антропогенное воздействие, например, сброс сточных вод и удобрений.

«Не говорится, что аквакультура вообще невозможно, – оговорилась госпожа Вейдемане. – Может быть аквакультура водорослей и моллюсков, и тут надо смотреть, где она применима».

Рыбу вытащат на берег?

Здесь стоит напомнить, что в Министерстве земледелия тоже не лыком шиты, и под форельную резолюцию подложили государственный научно-исследовательский институт BIOR и Латвийский институт гидробиологии при Даугавпилсском университете. В целом начинание рыбоводов получило положительную оценку, указывалось лишь на дополнительные мероприятия против попадания в море азота и фосфора.

Со своей стороны, лидерка экологического движения настаивала, что садки нельзя устанавливать глубже 20 м, чтобы не пострадала та «наша рыба», которая находится в Рижском заливе, так сказать, на вольных хлебах – и обеспечивает прибрежное рыболовство. Два участка, которые были избраны Минземледелия, располагаются в охраняемых регионах Natura 2000.

Здесь стоит отметить, что в Дании таковые парки аквакультуры созданы в 1979 и 2002 годах, именно на 20-метровой глубине.

По мнению госпожи Вейдемане, рыба в садках будет не только засорять море продуктами жизнедеятельности, но также и гибнуть в них, что создаст дополнительную эконагрузку.

В качестве альтернативы предпринимателям было предложено создать на берегу резервуары для рыбы, наполнив их морской водой. Хотя здесь потребуются трубопроводы, насосы – словом, совсем другая экономическая модель.

Мидии все вытерпят

Есть также вариант – садки совершенно новой конструкции (не как в Дании), и – попутно с форелью в море разводить специальных мидий. Не для еды, но только ради поглощения биоотходов рыбы. Руководитель Балтийского форума среды указала также на открытое Балтийское море, куда надо было бы направить активность рыбопромышленников – а не на закрытый залив.

Между тем, в материалах Кабинета Министров отражено, что вероятное внесение азота со стороны обеих планируемых ферм составит 400 т в год (0,93% от общей квоты Латвии по Хельсинкской конвенции), а фосфора – 40 т (3,77%).

Поэтому, священную войну за права салаки в Рижском заливе против вторжения мигрантки-форели, следовало бы рассматривать в контексте вендетты «Прогрессивных» и СЗК, которое началось вокруг Стамбульской конвенции и воплотилось в отказе от субсидий Вентспилскому порту.