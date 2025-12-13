Baltijas balss logotype
«Внимание, ледяной дождь!» Синоптики раскрыли прогноз погоды на субботу в Латвии 0 6661

Наша Латвия
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Внимание, ледяной дождь!» Синоптики раскрыли прогноз погоды на субботу в Латвии
ФОТО: LETA

Ледяной дождь и скользкие дороги - латвийцев призывают быть внимательными.

В субботу ожидается пасмурная погода и с середины дня в западных и центральных районах пойдет снег, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Вблизи морского побережья ожидается мокрый снег и дождь, также возможен ледяной дождь. Синоптики предупреждают, что дороги будут скользкими.

Ветер - юго-восточный от слабого до умеренного.

Максимальная температура воздуха на западе составит 0...+4 градуса, на востоке - от 0 до -2 градусов.

В Риге днем будет пасмурно, но без осадков, лишь поздно вечером в столице пойдет снег. Улицы и тротуары местами могут быть скользкими. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный ветер, максимальная температура воздуха составит приблизительно 0 градусов.

#Рига #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео