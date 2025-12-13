Государственная комиссия экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEĀVK) разъяснила новые положения для людей с уже имеющейся инвалидностью, для людей с необходимостью оформить инвалидность, и врачей.

Присвоение инвалидности: что раньше и что сейчас

Основная функция VDEĀVK - проведение экспертизы инвалидности. Случаев присвоения статуса не так уж и много: например, человек является инвалидом с рождения/детства, или в какой-то момент получает такие ограничения по состоянию здоровья, которые мешают ему жить, функционировать и участвовать в рынке труда. Процедура оценки проводится на основе заявления соискателя, направления врача и анкеты самооценки.

Что изменилось

Благодаря новой цифровой системе подачи всех бумаг сроки рассмотрения документов сократились, и во многих случаях решение принимается в течение двух недель.

Благодаря цифровой системе е-veselība и информационной системе VDEĀVK со второй половины 2026 года планируется делать рассылку уведомлений о том, что присвоенный ранее срок инвалидности приближается к концу. И человек сможет загодя запланировать обследования, которые надо пройти перед подачей документов (особенно с учетом очередей, часто неадекватно длительных) и позволит избежать ситуаций, когда срок подачи документов пропускается.

Что осталось

Присвоение статуса инвалидности основывается не на факте заболевания, а на функциональных ограничениях, влияющих на способность человека жить и работать. То есть мысль комиссии такая: даже если человек в результате несчастного случая или болезни неожиданно теряет работоспособность, а порой даже не в состоянии самостоятельно передвигаться, питаться и вообще обслуживать себя, совсем не факт, что таковым он останется на всю жизнь.

Во-первых, существуют современные способы лечения и медицинской реабилитации, которые во многих случаях дают положительный эффект, восстанавливая функциональность -- когда полностью, а когда частично.

Во-вторых, любому организму, даже потерявшему какие-то важные функции, в большинстве случаев свойственно со временем приспосабливаться к своему новому состоянию. И совсем не факт, что человек, оказавшийся сегодня совсем беспомощным будет оставаться таким же полгода-год спустя.

Именно поэтому при присвоении "группы" инвалидности оценивается не диагноз, а конкретное состояние человека на момент экспертизы.

Отношения и инклюзия

Эксперты особо отметили, что необходимо развивать:

доступность среды для людей с ограниченными возможностями,

новые решения по адаптации жилья к потребностям инвалидов,

получение технических вспомогательных средств и реабилитационных услуг.

инклюзивное мышление: наличие у человека инвалидности совсем не означает, что он не может работать.

Даже наоборот: большое количество людей с инвалидностью и готовы, и способны участвовать в рынке труда. При этом специалисты призвали всех беречь свое здоровье, своевременно проходить обследования и максимально использовать ресурсы поддержки, предоставляемые государством и самоуправлениями.

Если хочешь льготные налоги - обеспечь э-связь!

Финансовый департамент Рижского самоуправления напоминает владельцам столичной недвижимости о важном условии, влияющем на размер налога на недвижимость (NĪN) и на применение льгот. У каждого, кто хочет получить скидку по налогу на недвижимость, для связи с самоуправлением должен быть официальный электронный адрес или зарегистрированный адрес электронной почты.

Но некоторые категории жителей от этого условия освобождены:

пенсионеры,

инвалиды I или II группы,

пострадавшие и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС,

малоимущие и малообеспеченные домохозяйства,

политически репрессированные лица,

несовершеннолетние.

Важно!

Если до 1 января 2025 года электронной почты у вас не было, но вы имеете право на получение льготы автоматически (например, семья с детьми), то льготу все равно можно получать в течение всего 2025 года ПРИ УСЛОВИИ:

либо зарегистрируете электронный канал связи до 15 декабря 2025 года,

либо подадите заявление с объяснением причины, почему не можете этого сделать до 00:00 1 января 2026 года. Позже сделать это будет уже невозможно.

Как зарегистрировать электронный канал с государством:

активировать свой официальный адрес электронной почты на портале Latvija.gov.lv

подать заявление на сайте eriga.lv или epakalpojumi.lv

отправить подписанное заявление на адрес [email protected]

подать лично или по почте (ул. Терезес, 5, Рига, LV-1012)

Если вы или член вашей семьи соответствуете одной из категорий получателей пособия (например, пенсионер, инвалид I или II группы, ребенок-инвалид и т. д.) и ранее вы не получали льготу по ННС, вы как раз можете подать заявление до 15 декабря 2025 года (в последующие годы его уже не нужно будет подавать повторно, если условия пособия не изменятся).

Если вы хотите получить скидку на сниженный налог для недвижимости

Для применения пониженной ставки ННС к вашей квартире или дому в 2026 году в недвижимости должно быть задекларирован как минимум один человек (по состоянию на 00:00 часов 1 января 2026). В многоквартирных домах или нежилых зданиях с жилой функцией пониженная ставка применяется из расчета 30 м² на человека, задекларированного по месту жительства. Если по состоянию на 1 января в собственности не будет задекларировано ни одного человека, основная ставка на весь год составит 1,5% - в отличие от сниженной 0,2-0,6%.

Проверить количество лиц, зарегистрированных в их собственности, владельцы столичной недвижимости могут на портале Latvija.gov.lv или в Управлении по делам гражданства и миграции.

