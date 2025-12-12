Baltijas balss logotype
Выходные будут морозными. А что потом? Снова «вечный ноябрь»?

Наша Латвия
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Выходные будут морозными. А что потом? Снова «вечный ноябрь»?
ФОТО: LETA

В эти выходные на большей части Латвии ожидаются небольшой мороз и снег, однако, как прогнозируют синоптики, похолодание будет кратковременным, пишет LETA.

В ночь на субботу ожидается небольшая облачность, в Курземе облаков будет больше, но осадков не предвидится. При слабом ветре температура воздуха опустится до -3..-8 градусов, в Курземе — до 0..-3 градусов. В субботу в Курземе пройдёт дождь и снег, а вечером снег ожидается и в центральной части страны.

В ночь на воскресенье в большинстве регионов страны образуется снежный покров, но на западе Курземе будет идти дождь. Днём ожидаются небольшие осадки, максимальная температура воздуха составит от -3 градусов на востоке страны до +7 градусов на западном побережье Курземе.

В понедельник по всей Латвии воздух прогреется до +2..+7 градусов, в большинстве районов пройдут дожди, в Курземе будет дуть порывистый западный и юго-западный ветер.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, в течение следующей недели максимальная температура воздуха будет держаться в пределах +2..+7 градусов, а ночью в отдельных местах столбик термометра может опускаться немного ниже нуля. Под влиянием антициклона осадков будет мало. Подобная погода прогнозируется и на Рождество.

#погода #Латвия #снег #прогноз #дождь #температура
Оставить комментарий

