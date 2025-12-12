Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Готовимся: на Латвию идут трескучие морозы. Синоптики предупредили жителей 3 10618

Наша Латвия
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Готовимся: на Латвию идут трескучие морозы. Синоптики предупредили жителей
ФОТО: Unsplash

Уже в субботу в большинстве регионов Латвии температура воздуха будет существенно ниже нуля, прогнозируют синоптики. Жителям страны рекомендуют заранее подготовиться и утеплиться.

Ночью ожидается небольшое количество облаков, в Курземе облаков будет больше, но они не принесут осадков. На дорогах местами может быть скользко.

Температура опустится до -3...-8 градусов при слабом ветре, в Курземе - до 0...-3 градусов.

День будет преимущественно облачным, на востоке страны ожидается более солнечная погода. Во второй половине дня в Курземе пойдет дождь и снег, а вечером в центральной части страны - снег.

В субботу в восточных районах Латвии ожидается безветрие, на остальной территории страны - умеренный юго-восточный ветер. Максимальная температура составит от -4 градусов на востоке страны до +1 градуса на Курземском побережье.

В Риге в субботу ожидается легкая облачность, которая будет увеличиваться, а вечером возможен снег. Будет дуть слабый ветер, во второй половине дня - умеренный юго-восточный. Температура воздуха -3 градуса ночью и -1 градус днем.

Читайте нас также:
#Рига #погода #Латвия #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
29
9
0
2
3
0

Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    12-го декабря

    -4 трескучие морозы? Ой, насколько они смешны. Почему любая информация из латышских источников смешна и граничит с дебилизмом? Может рассчитана на национального потребителя?

    83
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го декабря

    Спращивают как-то чукчи у шамана - зима холодная или тёплая будет. Шаман ляпнул - холодная, а потом решил подстраховаться и к русским синоптикам зайти. "Какая, однако, зима будет?" - "Холодная - видишь, чукчи в лес пошли дрова собирать?". Вот и у нас так...

    100
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    12-го декабря

    Синоптики здали в аренду свои шары зонды литовским контрабандистам, поэтому направления ветра они сейчас, определяют пальцем, смоченного слюной. Стоит ли теперь верить их прогнозам, дело каждого.

    96
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Рижской 1-й больнице ужесточили меры из-за эпидемии гриппа
Изображение к статье: «Внимание, ледяной дождь!» Синоптики раскрыли прогноз погоды на субботу в Латвии
Изображение к статье: Православные отмечают день святого Андрея
Изображение к статье: Инвалидность — не препятствие для работы: VDEĀVK разъясняет новые правила Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Десять необычных советов для водителей на зимний период
Дом и сад
Изображение к статье: Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых
В мире животных
Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео