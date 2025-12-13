Митч Уайнхаус подал иск против двух ближайших подруг певицы, заявив, что они незаконно заработали на продаже личных вещей Эми и должны компенсировать ущерб почти в миллион долларов.

Отец Эми Уайнхаус, Митч Уайнхаус, подал иск, утверждая, что две самые близкие подруги его покойной дочери, Катриона Гурли и Наоми Пэрри, получили прибыль от продажи ее одежды на аукционах в США в 2021 и 2023 годах. Они якобы продали около 150 личных вещей певицы (обувь, концертные наряды, украшения), выручив примерно 730 000 фунтов стерлингов.

Эми умерла в возрасте 27 лет 23 июля 2011 года. Официальной причиной смерти стало «алкогольное отравление». В документах, поданных отцом певицы, утверждается, что в том же году к нему обратился Даррен Жюльен из аукционного дома Julien's Auctions с предложением организовать продажу вещей Эми в пользу Фонда Эми Уайнхаус, но Митч отказался от этого предложения. Однако позже, «примерно в 2018 году», с Митчем поговорила Наоми Пэрри — она вновь предложила идею аукциона и повторно связала его с Жюльеном. В итоге отец Эми согласился, рассчитывая передать часть выручки фонду, и аукцион состоялся 6 и 7 ноября 2021 года.

После аукциона Жюльен сообщил Митчу, что несколько предметов были проданы от имени Пэрри и Гурли. Однако женщины утверждают, что эти вещи Эми подарила им ещё при жизни. Митч убежден, что подруги должны вернуть заработанные средства, чтобы он мог направить их в благотворительный фонд имени дочери. Сейчас он требует компенсацию в размере более 975 000 долларов.

Источник: OK Magazine