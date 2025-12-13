Миллиардер всегда звонил и поздравлял её, когда она выигрывала различные международные турниры.

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян рассказала в интервью Ксении Собчак, что олигарх Алишер Усманов подарил ей квартиру в Москве.

31-летняя Егорян призналась, что, когда ей было 18 лет, Усманов подарил ей квартиру в московском районе Куркино. Спортсменка отметила, что это был её "первый крупный подарок" в жизни, и она "никогда не заработала бы" на подобную квартиру сама.

"Первым таким большим крупным подарком — это Алишер Бурханович подарил мне квартиру. Это, конечно, невероятно. Я была совсем молода, мне было 18 лет. Конечно, я бы никогда не смогла заработать своим трудом", — рассказала Яна Егорян и подчеркнула, что это послужило "мотивацией на долгие годы для того, чтобы продолжать работать".

По словам чемпионки, миллиардер всегда звонил и поздравлял её, когда она выигрывала различные международные турниры.

После победы на первенстве мира в Москве в 2012 году Усманов не только поздравил лично, а также через президента Федерации Ильгара Мамедова предложил ей выбрать себе новую квартиру из нескольких вариантов. До этого спортсменка снимала жильё, поэтому, когда она увидела самую первую квартиру "с нормальной мебелью и кухней", она не стала смотреть дальше и взяла её. Туда Яна Егорян переехала вместе с матерью.

"У меня перестала болеть голова о том, где мне жить. Это сразу позволило ещё больше времени уделять тренировкам", — добавила Егорян. Яна Егорян — фехтовальщица на саблях, двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы, а также заслуженный мастер спорта России.

Алишер Усманов (72 года) — миллиардер, один из богатейших бизнесменов России, основатель холдинга "Металлоинвест" и меценат. С 2008 года является президентом Международной федерации фехтования. С 1992 по 2022 год был женат на бывшем главном тренере сборной России по художественной гимнастике Ирине Винер.