Актриса Дженнифер Гарнер дала редкое интервью, в котором поделилась мыслями о своем тяжелом разводе с Беном Аффлеком. Пара поженилась в 2005 году и рассталась через десять лет, в 2015-м. У бывших супругов трое детей: 20-летняя Вайолет, 17-летняя Серафина и 13-летний Сэмюэл.

О трудностях разрыва

В интервью британскому изданию Marie Claire Гарнер призналась:

«Нужно трезво осознавать, с чем ты можешь справиться, а с чем – нет. И я не смогла справиться с обстоятельствами. Было по-настоящему тяжело расставаться с семьей. Тяжело было терять настоящие партнерские отношения и дружбу».

Актриса подчеркнула, что после разрыва она активно искала поддержку:

«Я прилагала большие усилия, чтобы как можно чаще видеться с близкими людьми. Это самое главное. Именно взаимоотношения с близкими людьми дают вам жизнестойкость и помогают пройти через трудные времена».

Сохранение дружбы и совместное воспитание

Несмотря на развод, Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек сохранили дружеские отношения и продолжают совместно воспитывать своих детей, стараясь сохранять согласие и уважение в семье.

Источник