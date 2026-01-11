Baltijas balss logotype
Меган Маркл использовала успех бизнеса, чтобы «подколоть» королевскую семью 0 209

Lifenews
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Меган Маркл использовала успех бизнеса, чтобы «подколоть» королевскую семью

Недавние новости о бизнесе Меган Маркл вызвали бурное обсуждение в сети. Сообщалось, что герцогиня Сассекская якобы продала почти миллион банок варенья своего бренда As Ever. Эти данные появились из-за технического сбоя на веб-сайте, из-за которого стали видны большие запасы продукции на складе. При цене $42 за подарочный набор выручка могла составить примерно $36 миллионов.

Запасы бренда As Ever

Интернет-сообщество поставило под сомнение «бешеный успех» бизнеса Маркл. Пользователи Reddit проверили остатки товара, добавив максимальное количество продуктов в онлайн-корзины. В результате оказалось, что на складах остаются:

  • 220 тыс. банок варенья,
  • 30 тыс. банок меда,
  • 30 тыс. наборов для приготовления глинтвейна,
  • почти 90 тыс. свечей,
  • более 110 тыс. банок чая,
  • 80 тыс. банок съедобной цветочной посыпки,
  • более 70 тыс. бутылок вина.

Шутливый пост Меган в соцсетях

Меган Маркл, похоже, решила использовать шумиху в PR-целях. В соцсетях бренда As Ever появился пост с фотографиями, на которых герцогиня расставляла цветы на открытом воздухе, рядом был фирменный лимонно-имбирный чай и зажженная белая керамическая свеча.

Под публикацией была подпись: «Это ваш знак, что пора поставить чайник». В Великобритании выражение to put the kettle on ассоциируется с гостеприимством и домашним уютом, и, как считают эксперты, Меган таким образом сделала едкую шутку в адрес членов королевской семьи, демонстрируя успех своего бизнеса за океаном.

Комментарий инсайдеров

Источник из The Sun отметил: «Бизнес не просто успешен, он стремительно развивается. Это превзошло все ожидания! Период для Меган был невероятно успешным. Люди пытаются создать негативный нарратив и сами выбирают, как преподнести происходящее. Часто они не представляют картину целиком».

По данным инсайдеров, видимые запасы продукции отражают высокий спрос и планы международной экспансии. Сбой на сайте уже устранен, а введенные ограничения на закупки предотвращают раскрытие коммерческой информации.

Источник

#бизнес #Меган Маркл #соцсети #успех
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео