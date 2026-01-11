Недавние новости о бизнесе Меган Маркл вызвали бурное обсуждение в сети. Сообщалось, что герцогиня Сассекская якобы продала почти миллион банок варенья своего бренда As Ever. Эти данные появились из-за технического сбоя на веб-сайте, из-за которого стали видны большие запасы продукции на складе. При цене $42 за подарочный набор выручка могла составить примерно $36 миллионов.

Запасы бренда As Ever

Интернет-сообщество поставило под сомнение «бешеный успех» бизнеса Маркл. Пользователи Reddit проверили остатки товара, добавив максимальное количество продуктов в онлайн-корзины. В результате оказалось, что на складах остаются:

220 тыс. банок варенья,

30 тыс. банок меда,

30 тыс. наборов для приготовления глинтвейна,

почти 90 тыс. свечей,

более 110 тыс. банок чая,

80 тыс. банок съедобной цветочной посыпки,

более 70 тыс. бутылок вина.

Шутливый пост Меган в соцсетях

Меган Маркл, похоже, решила использовать шумиху в PR-целях. В соцсетях бренда As Ever появился пост с фотографиями, на которых герцогиня расставляла цветы на открытом воздухе, рядом был фирменный лимонно-имбирный чай и зажженная белая керамическая свеча.

Под публикацией была подпись: «Это ваш знак, что пора поставить чайник». В Великобритании выражение to put the kettle on ассоциируется с гостеприимством и домашним уютом, и, как считают эксперты, Меган таким образом сделала едкую шутку в адрес членов королевской семьи, демонстрируя успех своего бизнеса за океаном.

Комментарий инсайдеров

Источник из The Sun отметил: «Бизнес не просто успешен, он стремительно развивается. Это превзошло все ожидания! Период для Меган был невероятно успешным. Люди пытаются создать негативный нарратив и сами выбирают, как преподнести происходящее. Часто они не представляют картину целиком».

По данным инсайдеров, видимые запасы продукции отражают высокий спрос и планы международной экспансии. Сбой на сайте уже устранен, а введенные ограничения на закупки предотвращают раскрытие коммерческой информации.

Источник