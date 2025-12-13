Во время раскопок в графстве Саффолк на востоке Англии ученые нашли пирит и кремень, которые, по-видимому, использовались древними людьми для разжигания костров почти 400 тысяч лет назад. Археологи, сделавшие открытие, считают, что они обнаружили самые древние в мире материальные следы намеренной добычи огня.

Умение управлять огнем — одна из ключевых технологий, определивших путь человечества. Огонь дал людям тепло, защиту от хищников, сделал возможным приготовление пищи и помог создать особое социальное пространство — место, которое стало первой настоящей площадкой для общения, отдыха и, возможно, зарождения культуры, языка, коллективного быта.

Специалисты полагают, что предки людей начали использовать огонь не менее 1,5 миллиона лет назад, хотя, скорее всего, они лишь пользовались дарами природы, а не намеренно разводили его. Например, использовали уже существующее пламя, возникшее в результате природных пожаров. Контролировать и тем более добывать огонь по своему желанию — качественно иной, революционный навык.

Долгое время возраст самых ранних свидетельств умения добывать огонь определяли примерно в 50 тысяч лет. Косвенные признаки намеренного разжигания огня отмечались и раньше во времени, но не хватало решающего аргумента — материальных остатков самого процесса. Вопрос о том, когда именно человек перестал быть хранителем чужого огня и стал его творцом, был открытым. Поиск ответа осложняла трудность отличия следов костра, разведенного человеком, от последствий естественного пожара.

Международная команда археологов под руководством Ника Эштона из Британского музея в Лондоне, похоже, смогла найти самые ранние на сегодня свидетельства управления огнем человеком. Об этом ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале Nature.

Эштон и его коллеги проводили раскопки в карьере Барнхэм в графстве Саффолк. Они исследовали стоянку возрастом почти 400 тысяч лет. На этой стоянке, которую, вероятно, занимали неандертальцы или их предки, исследователи нашли три ключевых типа улик намеренного разжигания огня.

Первую и самую важную группу доказательств составили два небольших фрагмента минерала пирита. При ударе о кремень пирит дает обильные искры, способные поджечь сухой мох или траву. Геологические изыскания показали, что в районе карьера Барнхэм пирит не встречается. Вероятно, люди принесли пирит на стоянку специально.

Вторым свидетельством стал слой красноватого осадка — след, как полагают ученые, древнего кострища. Горение изменяет магнитные свойства железосодержащих минералов в почве. Лабораторные анализы красного глинистого слоя показали, что он нагревался многократно: по оценке исследователей, примерно 12 раз. Это указывает на систематическое, повторяющееся использование людьми одного и того же места для разведения костра.