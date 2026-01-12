12 января в православных храмах отмечают память Анисии Солунской, жившей в конце III — начале IV века в Греции и пострадавшей за свою веру в Иисуса Христа. В народном календаре этот день называется Анисьиным. В прошлом он ассоциировался с запретами и приметами, касающимися здоровья.

12 января в православных храмах вспоминают Анисию Солунскую. Эта девушка, родившаяся в обеспеченной греческой семье, обладала неземной красотой. Её родители, будучи христианами, обеспечили ей отличное образование.

Отец и мать искали для неё подходящего жениха, надеясь на светлое будущее Анисии. Однако судьба распорядилась иначе: родители рано ушли из жизни. Оставшись одна, девушка раздала своё наследство бедным и поселилась в скромном жилище, где проводила дни в молитвах и постах.

Однажды, во время большого языческого праздника, её остановил воин императора. Поражённый красотой Анисии, он спросил, куда она направляется. Девушка ответила, что идёт молиться Иисусу Христу.

Взбешённый воин попытался силой увезти её в языческое капище. Когда она оказала сопротивление, он вонзил кинжал в её живот. Позже на месте её гибели была возведена молельня. Мощи святой мученицы Анисии Солунской покоятся в Салониках, в базилике Святого Дмитрия.

Народный календарь: Анисьин день

Анисьин день на Руси имел разные названия. Его называли Анисьей Зимней, Анисьей Желудочницей или Онисьей Порезухой.

В Анисьин день, который по старому стилю отмечали 30 декабря, крестьяне забивали свиней и гусей. По внутренностям птиц предки могли предсказать погоду. Если селезенка была гладкой, это означало, что конец января и февраль будут суровыми.

Аналогично «свидетельствовала» печень, уплотнявшаяся ближе к середине. Если печень была толстой с боку брюха, это предвещало морозы до весны. Пустые желудки у птиц и свиней говорили о том, что весна наступит поздно.

Анисьин день: что следует сделать

В древние времена Анисьин день связывали с визитами. Одни навещали родственников, другие принимали их у себя. Поскольку мяса было в достатке, устраивались щедрые застолья. Считалось, что чем больше разнообразной пищи на столе, тем щедрее будет год.

Анисьин день ассоциировался не только с посиделками. По поверьям, это время разгула нечистой силы, активизировавшейся во время Святок.

Считалось, что после Страшного дня, который приходится на 11 января, ведьмы и колдуны бродят в поисках легкой наживы. Поэтому в Анисьин день предки опасались встреч с незнакомцами. Плохой приметой считалось найти на пороге дома платок, так как это могло означать, что колдуны насылают порчу.

Анисьин день считался временем исцеления от болезней желудка. Поэтому с утра люди шли в церковь, молились Анастасии Солунской, прося помощи в исцелении недугов.

Это не мешало ближе к вечеру вспоминать о языческих способах лечения. Предки верили, что если в Анисьин день выйти на перекресток и громко произнести имя заболевшего родственника, то вскоре он выздоровеет.

Анисьин день: народные приметы

В ночь на Анисью Зимнюю крестьяне смотрели на небо. Если звезд не было видно, это предвещало перемену погоды. Если в Анисьин день шёл снег, лето будет ненастным. Если дул южный ветер, лето будет тёплым и урожайным.

Что запрещается делать в Анисьин день

Строго запрещалось поднимать предметы, найденные на улице, особенно на перекрестках. Это могло привести к «подбору» порчи или сглаза.

Старцы говорили, что в Анисьин день нельзя солить еду, чтобы не накликать несчастье. Также запрещается:

Сетовать на мороз или плохую погоду, просить скорого тепла. Это может привести к ещё большему холоду. «Не проси у Анисьи тепла, пришли холода», — говорили в старину.

Вытираться чужими полотенцами — к болезни.

Давать деньги в долг — вряд ли их удастся вернуть.

Принимать подарки от незнакомцев или малознакомых людей — к несчастьям.