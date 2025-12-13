Baltijas balss logotype
Настя Ивлеева объяснила, почему больше не хочет возвращаться к прежней светской жизни 0 389

Lifenews
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Настя Ивлеева объяснила, почему больше не хочет возвращаться к прежней светской жизни

Телеведущая призналась, что за последние два года полностью изменила свой образ жизни и теперь предпочитает спокойствие и внутреннюю работу шумным столичным тусовкам. После периода критики и паузы в карьере Ивлеева сосредоточилась на переосмыслении ценностей и создании более осознанной реальности.

После длительного молчания её возвращение в медийную сферу началось с проекта «Чегеря» — реалити о жизни в российской глубинке, который она делает совместно с супругом Филиппом Бегаком. Для Насти этот проект стал первой значимой работой после скандала 2023 года и показал, что контакт с аудиторией не утрачен: зрители приняли шоу тепло, что стало для неё важным внутренним сигналом.

Общаясь с подписчиками, Ивлеева подчеркнула, что по прошлой публичной жизни она не скучает и не стремится к ней вернуться.

«Ни по чему не скучаю! Абсолютно искренне! Я научилась жить сегодняшним днём. Если бы я продолжала ковыряться в прошлом, оплакивать или возвращаться туда мыслями, я бы не дошла до этого момента здоровым и сильным человеком. Всё случится тогда, когда должно случиться. Жизнь огромна! Мы никогда не знаем, что будет впереди. То, что было, — великолепно, но давайте не хоронить будущее», — написала телеведущая.

Одним из неожиданных направлений её нового этапа стало глубокое изучение истории искусств. На протяжении последнего года Настя занималась этим предметом дисциплинированно: писала эссе, выполняла задания и даже создала персональную онлайн-выставку. Она признаётся, что смогла победить собственную лень и довести образовательный проект до конца — и эта победа для неё значимее прежних карьерных достижений.

«Поняла, что ничего не знаю. Хороший содержательный разговор стоит на трёх китах: литература, искусство, история. Вот и нырнула! Библиотека у меня мощная — и по базовым книгам, и по конкретным эпохам, художникам», — отмечает Ивлеева.

Поездки в деревню, дистанция от светской активности и фокус на развитии себя стали для Насти способом обрести внутреннюю свободу. Она уверена: всё, что должно произойти, произойдёт — а пока её путь пролегает вдали от прожекторов и красных дорожек.

Источник: kleo

#образ жизни
