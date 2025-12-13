Baltijas balss logotype
Памела Андерсон рассказала о романе с Лиамом Нисоном 0 238

Lifenews
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Памела Андерсон рассказала о романе с Лиамом Нисоном

Памела Андерсон впервые подтвердила, что у нее действительно были романтические отношения с Лиамом Нисоном, с которым она работала над фильмом «Голый пистолет». Летом многие издания сообщали о возможном романе, но официального подтверждения от звезд не было. «Если хотите знать, у нас с Лиамом действительно были романтические отношения, но только на небольшой период после окончания съемок», — призналась Андерсон.

Актриса рассказала, что они провели неделю вместе в доме Нисона в Нью-Йорке. «У меня была своя комната, — отметила Памела. — К нам приходили оба наших ассистента и наши семьи». Пара даже ужинала в маленьком французском ресторанчике, где Лиам представил Памелу как «будущую миссис Нисон». Андерсон также проводила время в саду, ухаживая за розовым кустом с мятой, что, по ее словам, Нисон оценил. После насыщенной недели они разошлись, чтобы продолжить работу над другими проектами.

Летом, во время продвижения фильма «Голый пистолет», актеры вновь общались на публике, обнимались и держались за руки. «Мы веселились, — сказала Памела, — это было немного похоже на фильмы Нэнси Майерс. Я всегда смеялась, когда люди думали, что это пиар-ход. Но у нас настоящие чувства. Я обожаю Лиама, но мы с ним больше друзья».

Источник: OK! Magazine

#Памела Андерсон #знаменитости #роман #дружба
Видео