Обычный овощ неожиданно оказался связан со снижением давления 0 407

Lifenews
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Обычный овощ неожиданно оказался связан со снижением давления
ФОТО: Global Look Press

Ликопин из помидоров приносит ощутимую пользу сердечно-сосудистой системе.

Ликопин — пигмент, придающий помидорам красный цвет, — может приносить ощутимую пользу сердечно-сосудистой системе. К такому выводу пришли авторы крупного обобщающего анализа, опубликованного в журнале Food & Function (F&F): данные клинических вмешательств показывают, что регулярное потребление томатов или продуктов с натуральным ликопином связано со снижением артериального давления.

Эффект оказался небольшим, но устойчивым: в среднем показатели систолического и диастолического давления снижались на несколько миллиметров ртутного столба, что на уровне популяции считается клинически значимым. При этом влияние ликопина на холестерин и триглицериды оказалось менее однозначным — в разных исследованиях результаты расходились, и стабильного улучшения липидного профиля выявить не удалось.

Авторы отмечают, что наиболее убедительные данные касаются именно давления, и подчеркивают высокую надежность этих выводов. По их оценке, потенциально полезная доза составляет около 5–30 мг ликопина в сутки — это примерно два сырых помидора в день. Речь идет не о замене лекарственной терапии, а о простом пищевом факторе, который может внести вклад в снижение сердечно-сосудистых рисков.

Читайте нас также:
#питание #помидоры #давление #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

