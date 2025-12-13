Ликопин — пигмент, придающий помидорам красный цвет, — может приносить ощутимую пользу сердечно-сосудистой системе. К такому выводу пришли авторы крупного обобщающего анализа, опубликованного в журнале Food & Function (F&F): данные клинических вмешательств показывают, что регулярное потребление томатов или продуктов с натуральным ликопином связано со снижением артериального давления.

Эффект оказался небольшим, но устойчивым: в среднем показатели систолического и диастолического давления снижались на несколько миллиметров ртутного столба, что на уровне популяции считается клинически значимым. При этом влияние ликопина на холестерин и триглицериды оказалось менее однозначным — в разных исследованиях результаты расходились, и стабильного улучшения липидного профиля выявить не удалось.

Авторы отмечают, что наиболее убедительные данные касаются именно давления, и подчеркивают высокую надежность этих выводов. По их оценке, потенциально полезная доза составляет около 5–30 мг ликопина в сутки — это примерно два сырых помидора в день. Речь идет не о замене лекарственной терапии, а о простом пищевом факторе, который может внести вклад в снижение сердечно-сосудистых рисков.