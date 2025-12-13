Baltijas balss logotype
10-летний сын Меладзе готовится стать музыкантом, как папа 1 164

Lifenews
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Альбина с любимыми детками.

Альбина с любимыми детками.

"Стоит ему выпустить инструмент из рук, весь дом переворачивается".

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева сейчас почти нигде не мелькают, однако новости о паре все же приходят. Сейчас стали известны подробности быта звездной пары.

За более чем 15 лет брака Валерий и Альбина трижды стали родителями. Их старшему ребенку Константину сейчас 21 год и он уже получает высшее образование в Великобритании. А вот средний сын пары, десятилетний Лука, постоянно находится рядом с родителями и не дает им заскучать. К примеру, время от времени Джанабаевой приходится выслушивать жалобы учителей на непоседливого мальчика.

«В нем сидит то самое шило, которое никуда не денешь. Лука не дает нам ни минуты покоя. Он музыкант до мозга костей, человек с невероятной внутренней организацией. Он успокаивается, только когда играет на гитаре, готовится к выступлению на сцене или репетирует на уроке. Но стоит ему выпустить инструмент из рук, весь дом переворачивается: крики, шум, суматоха. Был даже период, когда он в буквальном смысле ходил на руках», — рассказала Альбина.

Намного легче для певицы проходит воспитание четырехлетней Агаты, самой младшей из детей звездной четы. Она не только не доставляет маме проблем, но и уже в свои малые годы демонстрирует удивительно спокойный характер.

«Моя дочь — прекрасная, нежная и очень умная девочка. Например, Лука ей кричит: «Я первый, смотри на меня!». Она спокойно отвечает: «Молодец, Лука, ты первый». Понимаете, какая она хитрая? Она точно знает, что нужно сказать. И в этом ее сила — она смягчает острые углы. Она моя радость», — призналась жена Меладзе.

За заботой о младших детях Альбина никогда не забывает о съехавшем из дома Константине. Джанабаева скучает по старшему из отпрысков, с которым пока может видеться только по видеосвязи.

«Он звонит мне, мы можем час говорить о том, как прошел день. Костя учится на промышленного дизайнера, создает невероятные проекты. Изначально он поступал на архитектора, но потом перевелся на другой факультет, потому что дизайн его интересует больше», — делилась Альбина.

#образование #музыка #родители #семья #Валерий Меладзе #воспитание #дети
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го декабря

    А что? Кто-то думал что еврейский сын, дворником будет?

    1
    2

