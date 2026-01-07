Маша Миногарова в выпуске YouTube-канала журналистки Ксении Собчак поделилась неожиданной информацией о личной жизни 23-летнего актера Марка Эйдельштейна.

Маша рассказала, что неоднократно видела актера в Париже в компании 33-летней британской художницы, фотографа и режиссера Нади Ли Коэн. Миногарова подчеркнула высокий статус партнерши Марка: "Мировая знаменитость!"

Надя Ли Коэн известна провокационными работами, сочетающими стиль, эстетику и культурные отсылки к Америке 50-х. Среди клиентов Нади - Ким Кардашьян и A$AP Rocky.

Роман развивается на фоне стремительного взлета карьеры Марка - красные дорожки, контракты с топ-брендами и предложения от голливудских режиссеров. Собчак заявила, что такие мощные связи помогают Эйдельштейну вписаться в западную тусовку: "Это все объясняет". Марк сам не комментирует личную жизнь, оставляя пространство для домыслов. Поклонницы, восхищающиеся актером после "Аноры", теперь знают, что его сердце занято.

В юности Марк компенсировал стеснительность чтением стихов девушкам, что работало безотказно. Сейчас ему нет нужды кого-то специально впечатлять. Марк осторожен в комментариях о личном, но слухи сопровождали многие его проекты. Во время промо "Сто лет тому вперед" фанаты заметили химию с Дашей Верещагиной. Марк посвящал ей стихи и шутил о любви, но оба отрицали романтику.

С Майки Мэдисон из "Аноры" Марка связывали из-за постельных сцен, но актер отметил лишь симпатию к коллеге. Зато признался во влюбленности в Настю Ивлееву. На съемках "Монастыря" стрессовая ситуация создала химию и он поверил в чувства, но запала хватило всего на один день. Фактически Надя Ли Коэн - это первая девушка артиста, о которой стало известно широкой публике.

Карьера артиста

Марк стал сенсацией после премьеры фильма "Анора", покорив миллионы зрителей талантом и харизмой. Вскоре 23-летний актер из Нижнего Новгорода подписал контракт с ведущим агентством WME и стал лицом Balenciaga. Он участвует в авторском кино, балансируя коммерческие и некоммерческие проекты.

Весной 2025 года Марк вернулся в родной город для сессии в университете, но столкнулся с повесткой от военкомата и решил вопрос лично. Летом прыгнул с парашютом, показав любовь к экстремальным впечатлениям. Актер увлекается фотографией, губной гармошкой, верховой ездой, фехтованием и танцами от модерна до хип-хопа, играет в футбол и баскетбол, катается на скейте и роликах.