«Политики распустились и действуют по принципу - после нас хоть потоп!» 1 1822

Политика
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Политики распустились и действуют по принципу - после нас хоть потоп!»
ФОТО: Valsts kanceleja

Оппозиционный депутат встревожен стремительно растущим внешним долгом Латвии.

Депутат Сейма от Объединенного списка Эдвардс Смилтенс в интервью ТВ-24 сослался на книжку, которую уже после экономического кризиса 2009-2012-го года выпустил экс-премьер, а теперь еврокомиссар Валдис Домбровскис. В этой книге политик "Нового Единства" убедительно доказывал, что плодить госдолг опасно и это тупиковый путь. Однако, напомнил Смилтенс, нынешние лидеры "Нового Единства" стремительно набирают кредиты, действуя по принципу "после нас хоть потоп".

"Нужно сказать, что мы политически распустились. Понятно, что уже после выборов, при новом правительстве, начнется консолидация (урезание расходов) средств", - уверен Эд.Смилтенс.

#выборы #мнения #Латвия #кредиты #экономический кризис #расходы #правительство #политика
Эдуард Эльдаров
