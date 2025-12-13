Депутат Сейма от Объединенного списка Эдвардс Смилтенс в интервью ТВ-24 сослался на книжку, которую уже после экономического кризиса 2009-2012-го года выпустил экс-премьер, а теперь еврокомиссар Валдис Домбровскис. В этой книге политик "Нового Единства" убедительно доказывал, что плодить госдолг опасно и это тупиковый путь. Однако, напомнил Смилтенс, нынешние лидеры "Нового Единства" стремительно набирают кредиты, действуя по принципу "после нас хоть потоп".

"Нужно сказать, что мы политически распустились. Понятно, что уже после выборов, при новом правительстве, начнется консолидация (урезание расходов) средств", - уверен Эд.Смилтенс.