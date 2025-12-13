48-летняя певица Шакира вышла на сцену на концерте в Буэнос-Айресе вместе с сыновьями от бывшего возлюбленного Жерара Пике, с которым она со скандалом рассталась из-за его измен.

Звезда исполнила песню вместе с 12-летним Миланом и 10-летним Сашей. Шакира была одета в платье лилового цвета с корсетом, а сыновья — в костюмы такого же оттенка. "Этот момент останется с нами навсегда. Было волшебно петь вместе с моими детьми и наблюдать, как они раскрывают свою внутреннюю музыку, а также видеть, как поют и обнимаются целые семьи!" — написала звезда в соцсетях.

Ранее Шакира вместе с сыновьями посетила премьеру мультфильма "Зверополис 2" в Лос-Анджелесе. Тогда они тоже были одеты в костюмы лилового цвета.

Напомним, что певица Шакира и 38-летний футболист Жерар Пике были вместе 12 лет. В 2013 году у пары родился сын Милан, а спустя два года на свет появился второй сын Саша. В 2022 году пара со скандалом рассталась. Оказалось, что спортсмен закрутил роман со своей 23-летней сотрудницей Кларой Чиа. Шакира узнала об этом случайно, обнаружив в холодильнике полупустую банку джема, который в их доме никто не ел. Оказалось, что любовница Пике была в их доме и угостилась джемом. Расставание пары вызвало общественный резонанс, а фанаты певицы освистывали Пике. Шакира открыто говорила о его измене и высмеивала спортсмена.

Также в El Jefe артистка вспомнила другого человека, связанного с её браком: "Лилли Мелгар, они не выплатили тебе компенсацию за эту песню". В социальных сетях сразу начали обсуждать, кто такая Лилли Мелгар. Выяснилось, что это няня сыновей певицы Милана и Саши. Как оказалось, причиной расставания Шакиры и Пике стали постоянные измены футболиста: когда она была на гастролях, он приводил девушек в их общий дом, о чём узнала Мельгар. Женщина сообщила обо всём Шакире, а Пике уволил няню и заявил, что не будет выплачивать ей выходное пособие.