Лимонную цедру чаще всего используют в кулинарии для добавления кислинки в блюда. Однако мало кто догадывается, что кожура лимона может быть полезна и в быту!

Очистите кофейник и чайник

Ваш кофейник станет как новый: просто положите в него кожуру, залейте горячей водой и оставьте на несколько часов. После этого промойте посуду привычным способом. Чтобы избавиться от накипи в чайнике, вскипятите его с несколькими полосками лимонной цедры, оставьте на час, затем слейте воду и промойте.

Создайте универсальное чистящее средство

Лимон — это отличный натуральный очиститель. Он эффективно удаляет жир, дезинфицирует поверхности и наполняет помещение приятным ароматом. Для приготовления универсального чистящего средства вам понадобятся белый уксус, вода и лимонная кожура: смешайте ингредиенты в стеклянной банке и оставьте на две недели. По истечении этого времени процедите раствор и налейте его в бутылку с распылителем наполовину. Остальную часть заполните водой. Хорошо встряхните, и ваше универсальное чистящее средство, состоящее на 100% из натуральных компонентов, готово к использованию.

Создайте приятный аромат в доме

Чтобы ваш дом наполнился свежестью, разложите по комнатам нарезанные кусочки лимонной кожуры. Как только они высохнут, замените их на свежие.

Очистите раковину и ванну

Пищевая сода и лимонная кожура — это идеальное сочетание, которое легко справляется с любыми загрязнениями. Чтобы ваша ванна или раковина снова заблестели, обильно посыпьте их содой, а затем потрите порошок внутренней частью лимонной кожуры. Остатки смойте водой.

Продезинфицируйте разделочные доски

Лимонная кислота, содержащаяся в лимонной кожуре, обладает антибактериальными свойствами, что позволяет ей дезинфицировать любые поверхности, включая разделочные доски. Сначала тщательно вымойте доски, затем натрите их лимонной цедрой и оставьте на несколько минут. После этого промойте доску, чтобы удалить остатки кожуры.

Избавьтесь от неприятного запаха на руках

Если вы почистили рыбу и ваши руки неприятно пахнут, не переживайте! Натрите руки лимонной кожурой, уделяя особое внимание пальцам и ногтям, а затем тщательно вымойте руки с мылом.

Очистите микроволновую печь

Поместите в микроволновую печь небольшую стеклянную емкость с водой и несколькими корочками лимона. Установите прибор на полную мощность на 5 минут — за это время вода должна закипеть и заполнить пространство паром. Выключите микроволновку, подождите 5-7 минут, чтобы она остыла, и протрите внутренние стенки влажной тряпкой.





