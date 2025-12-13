13 декабря в православных храмах отмечается память Андрея Первозванного. Этот святой апостол, известный как просветитель, входит в число двенадцати любимых учеников Иисуса Христа. В народном календаре этот день называется Андреевым. В старину в день Андрея наши предки прислушивались к звукам воды, полагая, что она может поведать много интересного.

Апостол Андрей Первозванный

Из Библии известно, что Андрей и его брат Симон родились в Вифсаиде. Этот город, расположенный на берегу Галилейского озера, был домом для рыбаков. Отец Андрея и Симона также занимался рыболовством.

Сыновья пошли по стопам родителя, однако Андрей, будучи еще подростком, осознал, что рыбалка — это не его призвание. Он уже тогда мечтал о служении Иисусу Христу.

Однажды, услышав пророческие слова Иоанна Крестителя, он подошел к нему и выразил желание стать его учеником. Вскоре он попросил о крещении. Когда Андрея крестили в реке Иордан, он увидел Всевышнего.

Согласно преданиям, Христос сошел с небес в образе голубя. Уверовав в Иисуса, Андрей последовал за ним, а позже привел своего брата Симона, которого Христос назвал Петром. Так Андрей стал известен как Первозванный.

После Воскресения Иисуса Христа его преданные ученики — апостолы — получили дар исцелять людей от тяжелых недугов и проповедовать на различных языках. Известно, что Андрей Первозванный распространял православие среди язычников. Преодолев Босфор, он добрался до мест, где впоследствии возник Киев, а затем и Новгород.

Свою жизнь Андрей Первозванный завершил в селении Патры. Увидев апостола, правитель этих мест — язычник Егиат, отдал приказ казнить Андрея за его следование учению Иисуса и призыв к этому идолопоклонников. Апостола распяли на кресте, как и его Учителя.

Народный календарь: Андреев день

Праздник, посвященный святому апостолу Андрею Первозванному, имел различные названия. В некоторых местах его называли Андреевым днем, в других — Андреем или Андреевой ночью.

В старину в это время крестьяне прислушивались к звукам воды — не только колодезной. В Андреев день они отправлялись к водоемам, чтобы понять, что реки и озера хотят им рассказать.

Если воды молчали, это предвещало, что зимой не будет сильных метелей и морозов. Если же из водоемов доносился шум и стоны, предки грустили.

Они понимали, что ближайшая зима готовит испытания, которые не закончатся с окончанием зимнего сезона. Природа могла преподнести любые неожиданности, включая наводнения и ураганы.

Что делали наши предки в Андреев день

Андреев день — это время гаданий на женихов. Девушки, мечтающие о замужестве, обращались к апостолу Андрею Первозванному с просьбой помочь найти достойного спутника жизни, который мог бы стать хорошим мужем и отцом будущих детей. Это не мешало им посещать церковь и проводить обряды гадания, пришедшие из языческих традиций.

Андрея Первозванного считают покровителем рыбаков и моряков. Поэтому в день его памяти верующие, в семьях которых есть представители этих профессий, обязательно приходят в церковь, чтобы помолиться апостолу и попросить защиты для тех, кто выбрал этот нелегкий путь.

В Андреев день гадали на хлебе. За ужином девушки тайком отламывали небольшой кусочек, который перед сном клали под подушку. В это время они произносили: «Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать». Считалось, что во сне можно увидеть своего жениха. Главное — успеть его разглядеть, что удавалось не всем.

Апостола Андрея Первозванного народ любил и почитал. Несмотря на то, что Андреев день выпадает на время Рождественского поста, наши предки накрывали обильные столы.

Основным блюдом таких застолий были пироги из постного теста с капустой, картофелем и грибами. К этому времени поспевали соленья и квашеная капуста. В общем, голодом никто не страдал.

Андреев день: народные приметы

Андреев день может рассказать много интересного о погоде. Старцы говорили: если в день Андрея идет снег, он будет лежать на земле 110 дней. Ясная морозная погода служила предзнаменованием хорошего урожая.

Андреев день: что не следует делать

В старину в Андреев день мужчины избегали тяжелой физической работы. Женщинам запрещалось заниматься рукоделием: шить, вязать, ткать. Считалось, что нарушители этих запретов могут пораниться.

В день Андрея наши предки опасались выходить из дома в темное время суток, чтобы не столкнуться с нечистой силой. Старцы говорили, что в это время опасность подстерегает не только людей, но и домашних животных.

Запрещалось сквернословить. Горе тем, кто ослушается. Этих людей ждут тяжелые испытания, нищета и болезни.

Несмотря на то, что в Андреев день устраивали застолья, гостей в дом не приглашали, даже родственников. Считалось, что в это время под видом близких людей в жилище могут проникнуть злые духи, которые принесут несчастье.