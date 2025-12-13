Зимой управление автомобилем становится более сложным: машина может застрять в снегу, стекла запотеть, а дворники примерзнуть. Мы предлагаем простые советы, которые сделают ваши поездки более комфортными.

Чтобы избежать запотевания лобового стекла, используйте крем для бритья

Существует множество способов предотвратить запотевание лобового (и других) стекол изнутри автомобиля. Однако гель для бритья демонстрирует наилучшие результаты.

Не обязательно приобретать дорогостоящее средство для этого лайфхака — достаточно взять самый дешевый гель, нанести его на стекло, равномерно распределить и тщательно протереть, чтобы избежать разводов. Да, это может показаться странным, но попробуйте — возможно, вам понравится!

Заверните зеркала заднего вида в пластиковые пакеты

Если ваш автомобиль часто стоит на улице, вы можете защитить зеркала заднего вида от влаги и обледенения с помощью этой простой хитрости. Просто наденьте на них небольшие пластиковые пакеты и закрепите их резинками.

Используйте дезинфицирующее средство для разблокировки замерзшей машины

В морозные дни замки автомобилей могут замерзнуть — это может стать настоящей проблемой, особенно когда вы спешите на работу. Чтобы ваши ключи не застряли в замочной скважине, сбрызните их спиртосодержащим антисептиком. Спирт растопит лед внутри замка.

Чтобы предотвратить замерзание замочной скважины, можно распылить немного «вэдэшки» — известной смазки WD-40.

Наденьте на дворники ненужные носки

Вы, вероятно, поднимаете дворники вертикально перед тем, как оставить машину на улице. Это хороший способ защитить их от примерзания к лобовому стеклу, но еще лучше, если надеть на стеклоочистители носки. Утром просто снимите их и уберите в бардачок или багажник — они еще пригодятся.

Небольшой коврик на лобовом стекле защитит его от снега и льда

Если прогноз погоды предсказывает осадки, или вы живете в регионе с непредсказуемым климатом, вы можете закрывать лобовое стекло небольшим ковриком или брезентом для дополнительной защиты. Это поможет избежать снега и льда на стекле и упростит чистку автомобиля.

Также храните коврик в багажнике — он может пригодиться в других ситуациях.

Наденьте носки поверх обуви, чтобы вытащить застрявший автомобиль

Если ваша машина застряла в снегу и требуется ее подтолкнуть, наденьте на ботинки носки, которые использовали для дворников. Помните, мы их положили в бардачок или багажник? Ткань увеличит сцепление с землей или снегом, и вам будет легче толкать машину.

Автомобильные коврики помогут освободить машину из сугроба

Теперь снова понадобится коврик или брезент, который вы использовали для лобового стекла. Чтобы усилить эффект от носков на ботинках, подложите коврики под колеса автомобиля. Это увеличит сцепление и ускорит процесс освобождения машины из снега.

Смажьте петли, чтобы облегчить открытие двери

В холодное время года двери автомобиля могут плохо открываться не только из-за замерзшего замка, но и из-за обледеневших петель. Нанесите немного масла или смазки (например, той же «вэдэшки»), чтобы предотвратить образование льда.

Наполнитель для кошачьего туалета поможет избежать запотевания стекол

В начале нашей подборки мы уже упомянули полезный лайфхак против запотевания стекол. Вот еще один — насыпьте немного наполнителя для кошачьего туалета в носки и положите их в машину. Они будут впитывать лишнюю влагу.

Приготовьте незамерзайку в домашних условиях

Если вы не хотите тратить деньги на стеклоомывающую жидкость, ее можно сделать самостоятельно. Возьмите около 4,5 литров воды, добавьте столовую ложку средства для мытья посуды, полстакана уксуса и несколько капель синего пищевого красителя. Чтобы ваша смесь не замерзла, добавьте в нее одну чашку изопропилового спирта.

Важно: прежде чем заливать самодельную жидкость, проверьте ее свойства — оставьте емкость на улице или на холодном балконе, чтобы убедиться, что она не замерзла. Если замерзла, добавьте больше спирта.