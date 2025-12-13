Когда кажется, что дальше уже некуда, оказывается, что есть... и кажется, что цена сегодняшнего государственного аппарата — это полная глупость и инфантильность.

История началась несколько лет назад, когда умер мой отец. Мои птицы (куры) были зарегистрированы на участке моего отца. На участке, в доме, где я фактически живу и где я зарегистрирована.

Когда отец ушел, с точки зрения государства и закона, это уже не были мои птицы, а наследство отца. До получения наследства меня нужно было назначить опекуном — своих птиц. Ведь кто знает, может быть, я тайно планирую увезти их в Панаму и отмыть через них деньги или обменять на золото.

Мало того, высокий Сиросткий суд приехал проверить, как живут птицы, достаточно ли им комфортных условий — есть ли у птиц песочница? Есть ли у птиц свежая вода? Не травмированы ли птицы эмоционально и обеспечиваются ли им новейшие методы релаксации.

И тогда я официально, черным по белому, получил государственный документ, подтверждающий, что я обладаю «компетенцией содержать птиц». Честно говоря, я чуть не подавилась, когда прочитала это.

После получения наследства (своих птиц) я больше не обращала на это внимания, излишне добавлять, почему. Но уже довольно долгое время опекунская служба требует от меня и моей сестры подать заявление о том, что мы не возражаем против того, чтобы именно я получила своих птиц в наследство. Также нужно указать, что с ними делали — кормили, поили, заботились о том, чтобы они были здоровы, выпускали на прогулку, принимали песочные ванны, оказывали эмоциональную поддержку, если какая-то курица была в плохом настроении, и т. д.

В заявлении можно было указать, что это можно рассмотреть на заседании без моего присутствия, я это и указала. Поэтому я была искренне удивлена, получив приглашение на заседание сиротского суда 26 января 2026 года.

И теперь вопрос: когда в стране царит полный хаос, насилие над детьми, условия их благополучия столь же драматичны, как у нас, когда социальная служба едва дышит, потому что не справляется с объемом дел, когда кризисные центры переполнены, — действительно ли гоняться за птицами — это то, чем должна заниматься опекунская служба в стране?

Такое ощущение, что мы живем в стране чудес для тупиц. Но что самое ужасное во всем этом — обычный человек бессилен перед этим идиотизмом или «государственными институтами».

P.S. Да поможет Бог этой банде тупиц, которые пишут законы и управляют страной!