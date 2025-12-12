Baltijas balss logotype
Разрушаются ли все витамины в продуктах при варке?

Дом и сад
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Разрушаются ли все витамины в продуктах при варке?

Нет.

 

При варке жирорастворимые витамины, такие как А, D, E и К, практически не теряются. Однако для водорастворимых витаминов потери варьируются.

Наибольшие утраты наблюдаются у витаминов С и В9 (фолиевая кислота) — до 80–90%. Содержание других витаминов группы В уменьшается на 30–50%, что зависит от времени кипячения, степени измельчения продукта и других факторов. Витамин РР почти не подвержен разрушению.

Кратковременная варка может даже немного повысить активность витамина В6, высвобождая его активные компоненты. Однако это блюдо следует употребить сразу после приготовления.

