При варке жирорастворимые витамины, такие как А, D, E и К, практически не теряются. Однако для водорастворимых витаминов потери варьируются.
Наибольшие утраты наблюдаются у витаминов С и В9 (фолиевая кислота) — до 80–90%. Содержание других витаминов группы В уменьшается на 30–50%, что зависит от времени кипячения, степени измельчения продукта и других факторов. Витамин РР почти не подвержен разрушению.
Кратковременная варка может даже немного повысить активность витамина В6, высвобождая его активные компоненты. Однако это блюдо следует употребить сразу после приготовления.
