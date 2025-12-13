«Среди наиболее распространенных растений, представляющих опасность для кошек, находятся лилии, азалии, плющи и диффенбахии. Поэтому в домах, где живут кошки, следует строго запрещать наличие лилий. Если кошка обнюхает или оближет тычинку лилии, это может привести к острому почечному недостатку. Это растение крайне токсично для животных», — пояснил он.

Кроме того, другие растения также могут быть опасны для кошек, предупреждает ветеринар-гастроэнтеролог Татьяна Люлько. В их числе она упомянула алоэ, крокус, монстеру, драцену, филодендрон, каладиум, ландыш, гладиолус, гиацинт, наперстянку, каланхоэ и ирис.

Ветеринар добавила, что некоторые грибы также могут представлять угрозу для питомцев. «Например, употребление перечного гриба может вызвать отравление», — уточнила Татьяна Люлько.