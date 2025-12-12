Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рождество и пожертвования: как оказать помощь, не став жертвой мошенников 0 170

Наша Латвия
Дата публикации: 12.12.2025
LETA
Изображение к статье: Рождество и пожертвования: как оказать помощь, не став жертвой мошенников
ФОТО: dreamstime

Время Рождественских и новогодних праздников традиционно используется для благотворительности, проявления щедрости и взаимопомощи. Однако именно в этот период важно остерегаться и злоупотреблений, связанных с волной добрых намерений, пишет Lvportals.

На какие признаки стоит обратить внимание и что следует учесть, прежде чем открывать сердце и кошелек для пожертвования?

В праздничные дни мошенники особенно активно используют эмоции людей и их желание помочь. Истории о тяжело больном ребенке, семье, пострадавшей в пожаре или иной беде, одиноком пенсионере или человеке с инвалидностью, оставшемся без поддержки, могут быть как отражением реальной нужды, так и тщательно подготовленным обманом. Поэтому крайне важно уметь различать реальные случаи и мошеннические схемы.

Ответственный подход к пожертвованиям не только защищает самого жертвователя, но и обеспечивает, что помощь действительно дойдет до тех, кто в ней нуждается. Как отмечает Государственная полиция, мошенники часто создают поддельные благотворительные сайты или страницы в социальных сетях, визуально схожие с профилями реальных организаций.

"В существовании юридического лица необходимо убедиться. Организации общественного блага в Латвии зарегистрированы в специальном регистре и имеют право на налоговые льготы. Надежные организации публикуют финансовую отчетность и информацию о расходовании пожертвований. Кроме того, по требованию они обязаны предъявлять документы, подтверждающие получение и использование средств", - напоминает полиция.

"Чтобы пожертвование действительно попало в хорошие руки, следует обратить внимание на предыдущую деятельность организации: как долго она существует, кто в ней работает, каковы ее результаты, публикует ли она открытые отчеты о расходовании средств. Надежные организации четко формулируют свои цели и регулярно информируют общественность о достигнутых результатах", - подчеркивает Кристине Зонберга, директор Латвийского гражданского альянса, объединяющего более 130 неправительственных организаций.

Читайте нас также:
#благотворительность #рождество #мошенничество #социальные сети #доброта #новогодние праздники #обман #пожертвования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Рижской 1-й больнице ужесточили меры из-за эпидемии гриппа
Изображение к статье: «Внимание, ледяной дождь!» Синоптики раскрыли прогноз погоды на субботу в Латвии
Изображение к статье: Православные отмечают день святого Андрея
Изображение к статье: Инвалидность — не препятствие для работы: VDEĀVK разъясняет новые правила Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Десять необычных советов для водителей на зимний период
Дом и сад
Изображение к статье: Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых
В мире животных
Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео