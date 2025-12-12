Время Рождественских и новогодних праздников традиционно используется для благотворительности, проявления щедрости и взаимопомощи. Однако именно в этот период важно остерегаться и злоупотреблений, связанных с волной добрых намерений, пишет Lvportals.

На какие признаки стоит обратить внимание и что следует учесть, прежде чем открывать сердце и кошелек для пожертвования?

В праздничные дни мошенники особенно активно используют эмоции людей и их желание помочь. Истории о тяжело больном ребенке, семье, пострадавшей в пожаре или иной беде, одиноком пенсионере или человеке с инвалидностью, оставшемся без поддержки, могут быть как отражением реальной нужды, так и тщательно подготовленным обманом. Поэтому крайне важно уметь различать реальные случаи и мошеннические схемы.

Ответственный подход к пожертвованиям не только защищает самого жертвователя, но и обеспечивает, что помощь действительно дойдет до тех, кто в ней нуждается. Как отмечает Государственная полиция, мошенники часто создают поддельные благотворительные сайты или страницы в социальных сетях, визуально схожие с профилями реальных организаций.

"В существовании юридического лица необходимо убедиться. Организации общественного блага в Латвии зарегистрированы в специальном регистре и имеют право на налоговые льготы. Надежные организации публикуют финансовую отчетность и информацию о расходовании пожертвований. Кроме того, по требованию они обязаны предъявлять документы, подтверждающие получение и использование средств", - напоминает полиция.

"Чтобы пожертвование действительно попало в хорошие руки, следует обратить внимание на предыдущую деятельность организации: как долго она существует, кто в ней работает, каковы ее результаты, публикует ли она открытые отчеты о расходовании средств. Надежные организации четко формулируют свои цели и регулярно информируют общественность о достигнутых результатах", - подчеркивает Кристине Зонберга, директор Латвийского гражданского альянса, объединяющего более 130 неправительственных организаций.