Согласно прогнозам, уже к 2030 году 13% всех болезней будут относиться к неврологическим, что подчеркивает необходимость их своевременного распознавания и лечения. К сожалению, диагноз нередко ставится слишком поздно - это касается, в частности, мигрени, деменции и болезни Паркинсона.

Одним из наиболее серьезных неврологических заболеваний является деменция, которая в последнее время все чаще диагностируется в более молодых возрастных группах. Прогрессирование заболевания создает серьезные риски для безопасности пациентов, особенно если они проживают в одиночку. В то же время центрам длительного социального ухода и социальной реабилитации (ЦСУ) не хватает ресурсов: ожидание получения услуги нередко достигает одного года, а число пациентов с деменцией в таких учреждениях увеличилось примерно на 10%.

Об этом на презентации Министерства здравоохранения рассказала директор департамента здравоохранения Санита Янка, отметив, что эффективная патогенетическая терапия деменции в настоящее время доступна только с применением ингибиторов ацетилхолинэстеразы.

Что касается мигрени, ее адекватному лечению зачастую препятствует распространенный стереотип о том, что это обычная головная боль. Следует учитывать, что мигрень является гетерогенным заболеванием: лечение, подходящее одному пациенту, может оказаться неэффективным для другого. Несмотря на широкое распространение мигрени и ее значительное влияние на работоспособность населения, финансирование исследований в этой области исторически оставалось недостаточным, отмечает Минздрав.

Недостаточно и финансирование в области алгологии и неврологии. В алгологии за последние два года растут как объем амбулаторных посещений, так и выделяемые средства, тогда как в неврологии в 2025 году финансирование оказалось ниже уровня 2023 года. Необходимо выяснить причины сокращения и искать решения для увеличения финансирования, подчеркивает Минздрав.