Сейм Латвии одобрил реформу пенсий по выслуге лет: принял в окончательном чтении поправки к девяти законам, которые регулируют постепенные изменения в системе пенсий с 2027-го года.

Главная причина реформы - желание сэкономить. Теперь медиков "неотложки", полицейских, военных и работников культуры ждут серьезные перемены. И не только их. Но есть переходный период.

Работники "скорой"

Для сотрудников "скорой" пенсии по выслуге сохранили. Ее могут получить:

работники 55 лет;

с трудовым стажем 25 лет, из которых минимум 10 последних в "скорой".

в рабочий стаж будет включаться работа в других учреждения, в том числе, и коммерческих, но - с ограничением: работа в таких учреждения должна составлять не менее 160 часов в месяц, и не более 20% от общего трудового стажа.

Что изменилось

Сейчас пенсия по выслуге лет полагается в те же самые 55 лет, но при стаже в 20 лет, из которых последние пять - в "неотложке".

Раньше выйти на пенсию по выслуге по причине ухудшения здоровья мог любой сотрудник "неотложки" вне зависимости от возраста (если его стаж был не менее 20 лет), а со службы он был вынужден уйти после заключения Госкомиссии врачебной экспертизы здоровья и нетрудоспособности. Теперь стаж должен быть не менее 25 лет, и необходимо решение консилиума Центра медицины, специализирующегося на профболезнях и радиации.

Новые расчеты

Пенсия будет рассчитываться от средней зарплаты за последние 120 месяцев работы (то есть, за 10 лет), не считая последних 2-х месяцев до ухода со службы.

Сотрудники 55 лет со стажем в 25 лет, получат пенсию в размере 45% от средней зарплаты за последние 120 месяцев (минус два месяца).

За каждый год стажа выше 25 лет - добавка 2% от средней зарплаты (то есть 26 лет стажа - 47% и так далее).

Сотрудники, которые уйдут со службы по состоянию здоровья (с подтверждением консилиума) получат пенсию 35% от средней зарплаты. За каждый год работы свыше 25-летнего стажа - плюс 2% от средней зарплаты.

Максимальный размер пенсии не может в любом случае превышать 70% от средней зарплаты и не может быть ниже размера соцпособия.

Для сотрудников, у которых на 1 января 2027 года стаж по выслуге будет менее 15 лет, необходимый возраст для выхода на пенсию по выслуге лет будут увеличиваться ежегодно:

с 1 января 2027 года — 20 лет и 6 месяцев,

с 1 января 2028 года — 21 год,

с 1 января 2029 года — 21 год и 6 месяцев и т. д.

Те, у кого на 1 января 2027 стаж по выслуге менее 10 лет, уже будут выходить на пенсию по выслуге по новым правилам.

Полицейские и пограничники

Условия для сотрудников системы внутренних дел со званиями также ужесточаются:

право на пенсию по выслуге лет только у тех, кто работал в системе МВД минимум 12 лет и 6 месяцев;

стаж не менее 25 лет;

возраст - после 55 лет;

состояние здоровья или сокращение штатов (при наличии стажа 20 лет).

Исключение - только для тех должностей, которые нельзя занимать после 50 лет (по обязанностям). Сотрудники, занимающие эти должности, смогут запросить пенсию при наличии 25 лет стажа.

Что изменилось

Впредь в стаж также будут включаться годы работы в других организациях, включая коммерческие, но при условии, что они не превышают 20% от общего объема стажа по выслуге.

До сих пор сотрудникам, чей срок службы в системе МВД дел превышал 12 лет и шесть месяцев, пенсия за выслугу лет назначалась в размере 40% от заработной платы, а за каждый год стажа сверх 12 лет и шести месяцев она увеличивалась на 1,5% от средней зарплаты за последние пять лет.

Также закон снижает максимальный лимит пенсии. Сейчас это 80% от средней зарплаты за последние пять лет, будет 70% от средней зарплаты за последние 120 месяцев за вычетом последних двух.

Новые расчеты

Пенсия будет рассчитываться от средней зарплаты за последние 120 месяцев работы, не считая последних 2-х месяцев до ухода со службы. (Прежде - от средней зарплаты за последние пять лет).

Размер пенсии - 45% от средней зарплаты за 120 последних месяцев при стаже в 25 лет. Каждый год, превышающий 25 лет — еще 2% к пенсии.

Пенсия сотрудников, вышедших по состоянию здоровья - 35% от средней зарплаты при стаже в 25 лет (+2% за каждый последующий год).

Тем, у кого право на пенсию за выслугу возникнет до 31 декабря 2026 года, все будет рассчитано по правилам, которые действуют до 31 декабря 2026 года. Для остальных возраст назначения пенсии за выслугу будет повышаться с 50 до 55 лет. Стаж будет увеличиваться с 20 до 25 лет.

Военные

Сейчас военные имеют право на пенсию по выслуге, если стаж составляет 20 лет, из которых не менее 15 - в вооруженных силах, а будет - стаж 25 лет, из которых не менее 20 — в вооруженных силах.

Пенсия по выслуге лет будет рассчитываться по средней зарплате за последние 120 месяцев, а не последние 5 лет как прежде.

Пенсия по выслуге за 25 лет стажа будет 35% от денежного довольствия (плюс 2% за каждый год, превышающий 25 лет). Если военнослужащий был уволен по состоянию здоровья или из-за реорганизации, то пенсия рассчитывается в размере 45% от довольствия.

В момент выхода на пенсию по возрасту — преждевременно или в 65 лет — экс-военный теряет право на пенсию по выслуге лет.

Отдельным законом оговаривается постепенное повышение максимального возраста службы в армии — в зависимости от званий и от того, состоит человек на активной службе или был в резерве.

Работники культуры: кому положены "временные пенсии"

По новой редакции право на пенсию по выслуге лет имеют:

балетные артисты - в 38 лет и после 18 лет стажа;

солисты-вокалисты и цирковые артисты - в 45 лет и после 20 лет работы;

артисты оркестров, хоров и актеры кукольных театров - в 50 лет и после 25 лет стажа;

актеры драмтеатров - в 58 лет и после 35 лет стажа.

Важно!

Поправки вводят новое понятие: временная 5-летняя пенсия за выслугу лет, которая выплачивается в период переквалификации, если работодатель подтверждает факт существенного нарушения или утраты профессиональной трудоспособности.

На "временную" пенсию получат право:

балетные и цирковые артисты, которые не менее 11 лет работали в профессии;

солисты-вокалисты, артисты оркестров и хоров и актеры со стажем не менее 15 лет.

Новые расчеты

Пенсия по выслуге для работников культуры будет рассчитываться из размера средней зарплаты за последние 120 месяцев (минус последние два месяца до ухода с работы). Размер пенсии - 45% от средней зарплаты, а не 55% как прежде.

Тем, кто получил право на пенсию за выслугу лет до 31 декабря 2026 года, она назначается с положениями действующего до 31 декабря 2025 года.

Тем, у кого на 1 января 2027 года такой стаж составляет более 15 лет пенсия назначается, рассчитывается и выплачивается по положениям действующего закона (за исключением нормы о расчете размера пенсии). Им рассчитают пенсию, исходя из средней зарплаты за последние 5 лет минус два месяца до увольнения.

Серьезные изменения затронут тех работников культуры, у которых на 1 января 2027 года стаж выслуги составляет менее 15 лет.

Для них стаж и возраст увеличиваются так: