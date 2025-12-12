В пятницу в Латвию с северным ветром начнёт поступать более прохладный и сухой воздух, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

Во многих местах ожидаются кратковременные осадки. Облачность уменьшится, вечером на большей части территории страны ожидается ясная погода, больше облаков сохранится в Курземе.

Скорость северного ветра в порывах местами в центральной и восточной части страны достигнет 13 метров в секунду.

После полудня температура воздуха составит от нуля градусов в Алуксне до +6 градусов в Лиепае. Вечером температура во многих районах опустится ниже нуля, на отдельных участках дорог возможна гололедица.

В Риге возможен небольшой и кратковременный дождь, под вечер прояснится. Ожидаются порывы северного ветра до 13 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +4 градусов во второй половине дня и до нуля градусов вечером.

В Финляндии и Швеции усиливается антициклон, под его влиянием с севера поступает более прохладный воздух.