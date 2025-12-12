Если прогнозы синоптиков оправдаются и в ближайшие дни в Латвии установится нестабильная погода с положительной температурой днём и отрицательной ночью, состояние гравийных дорог ухудшится, а условия движения по ним станут затруднёнными, предупреждает ГАО «Latvijas valsts ceļi» (Латвийские государственные дороги), пишет LETA.

При таких погодных условиях на гравийных автодорогах, в зависимости от региона и маршрута, возможны как распутица, так и обледенение, а также усиленное образование выбоин. В связи с этим LVC рекомендует водителям планировать дополнительное время в пути и соответствующим образом подготовить транспортные средства, включая грузовики.

В настоящее время на более чем 120 участках государственных автодорог с гравийным покрытием введены ограничения массы транспортных средств до 10 тонн из-за распутицы. Информация об этих участках доступна на карте на сайте LVC. Снятие ограничений в ближайшие дни не прогнозируется. При понижении температуры повреждённое покрытие замерзает, но недостаточно, чтобы проводить работы по его обслуживанию. С потеплением переувлажнённое покрытие вновь теряет несущую способность, отмечает LVC.

При понижении температуры гравийное покрытие может покрываться льдом и становиться особенно скользким. Зимой гравийные покрытия не посыпаются солью, так как она разрушает покрытие, вступая в реакцию с гравием. В особенно опасных местах – на перекрёстках и подъёмах – обледеневшие участки посыпаются песком, но при оттепели он быстро смывается. В снежные зимы гравийные дороги обслуживаются путём уплотнения снега, а на опасных участках покрытие нарезается. Учитывая, что снежный покров не прогнозируется, а температура будет колебаться, гравийные дороги могут быть особенно скользкими.

Из-за температурных колебаний выбоины могут интенсивно образовываться не только в гравийном покрытии, но и в старом, разрушающемся асфальте. Уход за гравийным покрытием в условиях переменчивой погоды затруднён, а иногда невозможен, поэтому оперативное выравнивание выбоин провести не удаётся. Зимой выбоины в старом асфальте заделываются с использованием технологии холодного асфальта, поясняет LVC.

На участках гравийных дорог, пострадавших от распутицы, ограничения массы транспорта вводятся для того, чтобы предотвратить необратимое разрушение покрытия. Без ограничений по распутице разрешено движение только оперативному и общественному транспорту, перевозчикам свежего молока, а также транспорту, вывозящему павший скот. Для всего остального транспорта ограничения обязательны, никаких специальных разрешений не выдаётся. Соблюдение ограничений контролирует Государственная полиция.

Водителям следует учитывать, что влажная погода влияет на планирование текущих работ по содержанию дорог, а эффект от уже выполненных работ сохраняется недолго. Из-за интенсивного движения по влажным дорогам быстрее образуются выбоины и просадки, особенно на маршрутах с интенсивным движением тяжёлого транспорта.

Проводить работы по обслуживанию дорог возможно только после их высыхания, поскольку на переувлажнённом покрытии качественное обслуживание невозможно, поясняет LVC. Однако на участках с особенно плохим состоянием покрытия в наиболее критичных местах, по возможности, проводятся ремонтные работы, выравнивая только верхний слой покрытия на глубину 3–4 сантиметра.