Согласно Евангелию от Иоанна (Ин. 1, 35-42), апостол Андрей был рыбаком, он первым последовал за Спасителем, а потом привел к Нему своего брата — апостола Петра.

Как пишет журнал «Фома», после Вознесения Христа и сошествия на Его учеников Святого Духа, апостол Андрей обошел с проповедью Евангелия множество земель — Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым и Причерноморье.

Согласно преданию, по Днепру святой апостол дошел до того места, где сегодня находится Киев. Там он поднялся на один из холмов, где поставил крест, сказав при этом своим ученикам: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей».

Также есть предание, что святой Андрей пошел еще дальше и дошел до поселений славян, где был основан Новгород. Оттуда он прошел землями варягов, добрался до Рима, откуда вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византия (будущем Константинополе) основал христианскую общину. Последним городом, куда пришел апостол и где он принял мученическую кончину, был город Патры. Именно в Патрах он был распят по приказу правителя Эгеата.

В правление императора Константина Великого мощи святого апостола Андрея были перенесены в Константинополь, где их поместили в храме святых апостолов рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика апостола Павла — апостола Тимофея.

По традиции, в этот день в церковь принято ходить морякам, рыбакам и их родственникам.

Также в Андреев день накрывают сытный стол, естественно, постный, так как идет Рождественский пост.