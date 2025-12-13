Baltijas balss logotype
Православные отмечают день святого Андрея 1 595

Наша Латвия
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Православные отмечают день святого Андрея

В субботу, 13 декабря, православные чтят память апостола Андрея Первозванного, первого ученика Иисуса Христа

Согласно Евангелию от Иоанна (Ин. 1, 35-42), апостол Андрей был рыбаком, он первым последовал за Спасителем, а потом привел к Нему своего брата — апостола Петра.

Как пишет журнал «Фома», после Вознесения Христа и сошествия на Его учеников Святого Духа, апостол Андрей обошел с проповедью Евангелия множество земель — Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым и Причерноморье.

Согласно преданию, по Днепру святой апостол дошел до того места, где сегодня находится Киев. Там он поднялся на один из холмов, где поставил крест, сказав при этом своим ученикам: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей».

Также есть предание, что святой Андрей пошел еще дальше и дошел до поселений славян, где был основан Новгород. Оттуда он прошел землями варягов, добрался до Рима, откуда вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византия (будущем Константинополе) основал христианскую общину. Последним городом, куда пришел апостол и где он принял мученическую кончину, был город Патры. Именно в Патрах он был распят по приказу правителя Эгеата.

В правление императора Константина Великого мощи святого апостола Андрея были перенесены в Константинополь, где их поместили в храме святых апостолов рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика апостола Павла — апостола Тимофея.

По традиции, в этот день в церковь принято ходить морякам, рыбакам и их родственникам.

Также в Андреев день накрывают сытный стол, естественно, постный, так как идет Рождественский пост.

#церковь #религия #традиции #христианство #вера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • lo gos
    lo gos
    13-го декабря

    Христианство возникло из иудаизма, и его первые основатели и апостолы были евреями. Они считали себя частью иудаизма, а Иисус Христос был евреем, проповедовавшим иудеям. Однако со временем, к концу I века н. э., большинство последователей уже составляли люди нееврейского происхождения, и христианство стало самостоятельной религией, отделившейся от иудаизма. Изначально это было иудейское движение: Ранние христиане, включая Иисуса и его апостолов, были евреями и считали себя одной из многих иудейских сект того времени.

    2
    1

