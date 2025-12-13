Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Конфликт Мохамеда Салаха и Арне Слота не исчерпан, несмотря на возвращение игрока в состав 0 73

Спорт
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Конфликт Мохамеда Салаха и Арне Слота не исчерпан, несмотря на возвращение игрока в состав

Днем состоялся разговор между главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом и нападающим Мохамедом Салахом. Общение прошло положительно, а по его итогам тренер и футболист пожали руки.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, несмотря на возможное включение Салаха в состав команды на грядущий матч АПЛ с «Брайтоном» (13 декабря) после указанного разговора, ситуация не является разрешенной. Представители египтянина и клуба проведут дальнейшие переговоры во время Кубка африканских наций.

Подчеркивается, что после общения Слота и Салаха вероятность ухода нападающего из «Ливерпуля» зимой снизилась.

Напомним, египетский вингер не выходил в стартовом составе «Ливерпуля» в последних четырёх матчах, а после того как в прошлые выходные он остался на скамейке запасных в игре с «Лидсом», Салах выступил с критикой в адрес клуба и тренера, пожаловавшись на необоснованное сокращение своего игрового времени.

В результате чего форвард был исключен из заявки на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:0).

Читайте нас также:
#футбол #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Карим Бензема: если меня пригласят в сборную Франции, я приеду
Изображение к статье: Доротея Вирер о завершении карьеры после сезона-2025/26: не грущу из-за того, что ухожу
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Изображение к статье: Арина Соболенко ответила Пирсу Моргану на вопрос о величайшей теннисистке в истории, но любимыми назвала трех других

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стрельба в Брауновском университете элитной Лиги плюща - минимум двое убитых Иконка видео
В мире
Изображение к статье: 3 знака Зодиака, которые молча переживают боль
Люблю!
Изображение к статье: Город Славянск в 2019 году. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сегодня в Латвии небольшие осадки и плюсовая температура
Наша Латвия
Изображение к статье: Диетолог объяснила, какие риски связаны с киноа
Еда и рецепты
Изображение к статье: Внимание – проверьте состав тюбика. Стоматолог назвала 5 опасных ингредиентов в зубной пасте
Дом и сад
1
Изображение к статье: Стрельба в Брауновском университете элитной Лиги плюща - минимум двое убитых Иконка видео
В мире
Изображение к статье: 3 знака Зодиака, которые молча переживают боль
Люблю!
Изображение к статье: Город Славянск в 2019 году. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео